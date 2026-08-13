П’ята частина складу Wildberries у Башкортостані вигоріла через удар України. СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК

Унаслідок українського удару 13 серпня вигоріла п'ята частина російського логістичного центру Wildberries у селищі Чишми в Башкортостані.

Про це свідчить супутниковий знімок, опублікований російською службою "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

На знімку, зробленому сьогодні о першій годині дня, видно, що вогонь знищив майже 30 000 квадратних метрів складу. На фото також видно сліди влучань дронів на даху в інших частинах будівлі, тому всередині складу пошкодження можуть бути більш масштабними.

Цей об'єкт став уже 21-м логістичним центром у Росії, пошкодженим або знищеним унаслідок українських атак від 18 липня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Генштабі підтвердили ураження нафтопереробного комплексу "Газпром нефтехим Салават" у Башкортостані





Що передувало?

13 серпня також повідомлялося, що у Башкортостані уражено великий нафтопереробний комплекс РФ.

У Чишминському районі Башкортостану атаковано логістичний центр Wildberries.

Будівництво логістичного центру Wildberries на території агропарку "Центр агротехнологій" у Чишминському районі розпочалося у 2024 році. Загальна площа об’єкта становить близько 186,8 тис. кв. метрів. Він розділений на два корпуси — площею 123,3 тис. м² та 63,5 тис. м² відповідно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії оцінили збитки Wildberries і продавців від українських ударів у 600–800 млрд рублів