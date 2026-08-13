У Башкортостані уражено великий нафтопереробний комплекс РФ. ФОТО

Сили оборони України уразили великий нафтопереробний комплекс РФ "Газпром нефтехим Салават" (Башкортостан). Комплекс поєднує нафтопереробне, хімічне та газохімічне виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на російські телеграм-канали та OSINT- спільноти.

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Місцеві зранку 13 серпня повідомили про дим з боку підприємства. Раніше у республіці оголошувалась безпілотна небезпека.







"Газпром нефтехим Салават": що відомо?

"Газпром нефтехим Салават" - один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії, розташований у місті Салават, Башкортостан.

Входить до структури "Газпрому".

Комплекс працює з 1948 року та об'єднує нафтопереробний, газохімічний заводи і завод "Мономер".

Проєктна потужність - близько 10 млн тонн нафти на рік. Водночас фактична переробка останніми роками була нижчою: наприклад, у 2022 році - близько 6,8 млн тонн.

Виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, бітум, мастильні матеріали, поліетилен, аміак, метанол, бутилові спирти та іншу нафтохімічну продукцію.

Це не просто НПЗ. Підприємство має повний цикл переробки вуглеводневої сировини і поєднує нафтопереробку з великим нафтохімічним виробництвом. Тому його робота важлива як для паливного ринку РФ, так і для виробництва хімічної продукції.

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