НПЗ в Орську призупинив роботу після ударів БпЛА, - Reuters

Російський нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" припинив переробку 11 серпня після пожежі, що виникла внаслідок атаки українських БпЛА.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Співрозмовники повідомили, що дрон пошкодив деякі нафтопереробні установки заводу.

Проєктна потужність НПЗ в Орську становить 5,76 млн тонн нафти на рік, або близько 115 200 барелів на добу.

У 2024 році підприємство переробило 4,2 млн тонн нафти, виробивши 1,8 мільйона тонн дизельного палива, 600 000 тонн бензину, 500 000 тонн бітуму та 200 000 тонн мазуту.

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Що передувало?

У ніч на 11 серпня у Воронезькій області Росії сталася масштабна пожежа на території логістичного комплексу Wildberries. Перед займанням місцеві жителі повідомляли про вибухи.

Згодом командувач СБС підтвердив ураження Wildberries у Воронежі.

Також повідомлялось, що зранку 11 серпня У російському Орську Оренбурзької області після атаки сталася пожежа на території нафтопереробного заводу "Орскнефтеоргсинтез". Місцеві жителі заявили про вибухи.

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез".

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