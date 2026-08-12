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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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НПЗ в Орську призупинив роботу після ударів БпЛА, - Reuters

НПЗ в Орську призупинив роботу після атаки БпЛА 11 серпня

Російський нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" припинив переробку 11 серпня після пожежі, що виникла внаслідок атаки українських БпЛА.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Співрозмовники повідомили, що дрон пошкодив деякі нафтопереробні установки заводу.

Проєктна потужність НПЗ в Орську становить 5,76 млн тонн нафти на рік, або близько 115 200 барелів на добу.

У 2024 році підприємство переробило 4,2 млн тонн нафти, виробивши 1,8 мільйона тонн дизельного палива, 600 000 тонн бензину, 500 000 тонн бітуму та 200 000 тонн мазуту.

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Що передувало?

  • У ніч на 11 серпня у Воронезькій області Росії сталася масштабна пожежа на території логістичного комплексу Wildberries. Перед займанням місцеві жителі повідомляли про вибухи.
  • Згодом командувач СБС підтвердив ураження Wildberries у Воронежі.

Також повідомлялось, що зранку 11 серпня У російському Орську Оренбурзької області після атаки сталася пожежа на території нафтопереробного заводу "Орскнефтеоргсинтез". Місцеві жителі заявили про вибухи.

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по НПЗ "Орскнефтеоргсинтез".

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НПЗ (781) росія (47320) Удари по РФ (1204) Орськ (7)
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