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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Новоросійський зерновий термінал призупинив роботу після дронової атаки, - Reuters. ФОТО

Новоросійський зерновий термінал у Краснодарському краї Росії призупинив роботу після атаки українського дрона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на власні джерела пише Reuters.

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Нові деталі

Як зазначається, власник терміналу Demetra Holding підтвердив, що термінал був пошкоджений внаслідок атаки.

"Термінал призупинив роботу, і зараз проводиться оцінка збитків", - сказало джерело, яке відмовилося розголошувати своє ім’я через делікатність питання.

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Горить зерновий термінал у Новоросійську

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Новоросійськ вночі перебував під масованою атакою безпілотників.

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Удари по РФ (1204) Краснодарський край РФ (115) Новоросійськ (43)
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