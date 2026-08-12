Новоросійський зерновий термінал призупинив роботу після дронової атаки, - Reuters. ФОТО
Новоросійський зерновий термінал у Краснодарському краї Росії призупинив роботу після атаки українського дрона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на власні джерела пише Reuters.
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Як зазначається, власник терміналу Demetra Holding підтвердив, що термінал був пошкоджений внаслідок атаки.
"Термінал призупинив роботу, і зараз проводиться оцінка збитків", - сказало джерело, яке відмовилося розголошувати своє ім’я через делікатність питання.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Новоросійськ вночі перебував під масованою атакою безпілотників.
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