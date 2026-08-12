Новоросійський зерновий термінал призупинив роботу після дронової атаки, - Reuters. ФОТО

Новоросійський зерновий термінал у Краснодарському краї Росії призупинив роботу після атаки українського дрона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на власні джерела пише Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нові деталі

Як зазначається, власник терміналу Demetra Holding підтвердив, що термінал був пошкоджений внаслідок атаки.

"Термінал призупинив роботу, і зараз проводиться оцінка збитків", - сказало джерело, яке відмовилося розголошувати своє ім’я через делікатність питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено ворожу С-400, "Панцир" та російський склад у Криму, - Генштаб

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Новоросійськ вночі перебував під масованою атакою безпілотників.

Також читайте: Уражено ЗРК С-400 у Геленджику та три судна тіньового флоту РФ у Чорному морі, - "Мадяр"