Новороссийский зерновой терминал приостановил работу после атаки дронов, - Reuters. ФОТО

Новороссийский зерновой терминал в Краснодарском крае России приостановил работу после атаки украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters.

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Как отмечается, владелец терминала Demetra Holding подтвердил, что терминал был поврежден в результате атаки.

"Терминал приостановил работу, и сейчас проводится оценка ущерба", - сообщил источник, отказавшийся называть своё имя из-за деликатности вопроса.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Новороссийск ночью подвергся массированной атаке беспилотников.

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