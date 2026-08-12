Новороссийский зерновой терминал приостановил работу после атаки дронов, - Reuters. ФОТО
Новороссийский зерновой терминал в Краснодарском крае России приостановил работу после атаки украинского дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters.
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Как отмечается, владелец терминала Demetra Holding подтвердил, что терминал был поврежден в результате атаки.
"Терминал приостановил работу, и сейчас проводится оценка ущерба", - сообщил источник, отказавшийся называть своё имя из-за деликатности вопроса.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Новороссийск ночью подвергся массированной атаке беспилотников.
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