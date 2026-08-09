Поражены ЗРК С-400 в Геленджике и три судна теневого флота РФ в Чёрном море, - "Мадяр"
Силы беспилотных систем поразили несколько единиц российской ПВО и 3 судна теневого флота РФ в Черном море.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди.
Поражена С-400 в Геленджике
В частности, по его словам, поражена ЗРК в Геленджике, которая 8 августа с 9:25 до 12:51 осуществила пуски 6 ракет.
"Три часа горела и стреляла позиция С-400 в Геленджике, на берегу, непосредственно рядом с катакомбами. Кроме того, еще 4 элемента "червячной" ПВО были уничтожены в ночь с 8 на 9 августа, все на территории РФ. Потоплены 3 судна "теневого флота" РФ в Черном море (1 танкер и 2 сухогруза)", — уточнил он.
Подробности
По словам Бровди, ночью были поражены:
- Позиция ЗРК С-400 "Триумф", нп Геленджик, Краснодарский край, РФ, 413-я оперативная группа СБС "Рейд";
- ЗРК "ТОР", нп Пудовый, Ростовская обл., РФ, 1 ОЦ СБС;
- ЗРГК "Панцирь-С1", нп Ейск, Краснодарский край, РФ, 1 ОЦ СБС;
- РЛС "Подлет-К1", нп Головатовка, Ростовская обл., РФ, 1 ОЦ СБС;
- РЛС "Каста 2Е2", нп Латоново, Ростовская обл., РФ, 1 ОЦ СБС;
- 1 нефтяной танкер, акватория Чёрного моря, 413-я оперативная группа СБС "Рейд";
- 2 судна-сухогруза, акватория Чёрного моря, 413-я оперативная группа СБС "Рейд", 412-я бригада СБС "Nemesis".
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