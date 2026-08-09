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Новости Уничтожение российской техники
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Поражены ЗРК С-400 в Геленджике и три судна теневого флота РФ в Чёрном море, - "Мадяр"

ВВС армии РФ нанесли удар по дому в Геленджике

Силы беспилотных систем поразили несколько единиц российской ПВО и 3 судна теневого флота РФ в Черном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди.

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Поражена С-400 в Геленджике

В частности, по его словам, поражена ЗРК в Геленджике, которая 8 августа с 9:25 до 12:51 осуществила пуски 6 ракет.

"Три часа горела и стреляла позиция С-400 в Геленджике, на берегу, непосредственно рядом с катакомбами. Кроме того, еще 4 элемента "червячной" ПВО были уничтожены в ночь с 8 на 9 августа, все на территории РФ. Потоплены 3 судна "теневого флота" РФ в Черном море (1 танкер и 2 сухогруза)", — уточнил он.

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Подробности

По словам Бровди, ночью были поражены:

  • Позиция ЗРК С-400 "Триумф", нп Геленджик, Краснодарский край, РФ, 413-я оперативная группа СБС "Рейд";
  • ЗРК "ТОР", нп Пудовый, Ростовская обл., РФ, 1 ОЦ СБС;
  • ЗРГК "Панцирь-С1", нп Ейск, Краснодарский край, РФ, 1 ОЦ СБС;
  • РЛС "Подлет-К1", нп Головатовка, Ростовская обл., РФ, 1 ОЦ СБС;
  • РЛС "Каста 2Е2", нп Латоново, Ростовская обл., РФ, 1 ОЦ СБС;
  • 1 нефтяной танкер, акватория Чёрного моря, 413-я оперативная группа СБС "Рейд";
  • 2 судна-сухогруза, акватория Чёрного моря, 413-я оперативная группа СБС "Рейд", 412-я бригада СБС "Nemesis".

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Автор: 

ПВО (3955) Черное море (1582) ЗРК (300) Бровди Роберт Мадяр (184) Силы беспилотных систем (612) Удары по РФ (1148) Краснодарский край РФ (112)
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Топ комментарии
+11
Поки партнери застерігають від ескалації і необіціяють ракети для ППО,пан Мадяр робить все абе ракет для ППО треба менше було))Браво!
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09.08.2026 09:44 Ответить
+11
"Мадяр" - респект!
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09.08.2026 09:45 Ответить
+11
Бровді респект 👍👍👍
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09.08.2026 09:46 Ответить

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