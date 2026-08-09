Уражено ЗРК С-400 у Геленджику та три судна тіньового флоту РФ у Чорному морі, - "Мадяр"

Сили безпілотних систем уразили кілька одиниць російської ППО та 3 судна тіньового флоту РФ у Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

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Уражено С-400 в Геленджику

Зокрема, за його словами, уражено ЗРК у Геленджику, який 8 серпня з 9:25 по 12:51 здійснив пуски 6 ракет.

"Три години горіла та пехкала позиція С-400 в Геленджику, на березі, безпосередньо поряд з катакомбами. Плюс інші 4 елементи хробачого ППО знищено вночі з 8 на 9 серпня, усі на території рф. Впольовано 3 судна тіньового флоту рф у Чорному морі (1 танкер та 2 суховантажі)", - уточнив він.

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За словами Бровді, вночі були уражені:

Позиція ЗРК С-400 "Тріумф", нп Геленджик, Краснодарський край, РФ, 413 оп СБС "Рейд";

ЗРК "ТОР", нп Пудовий, Ростовська обл., РФ, 1 ОЦ СБС;

ЗРГК "Панцир-С1", нп Ейськ, Краснодарськи край, РФ, 1 ОЦ СБС;

РЛС "Подльот-К1", нп Головатівка, Ростовська обл., РФ, 1 ОЦ СБС;

РЛС "Каста 2Е2", нп Латоново, Ростовська обл., РФ 1 ОЦ СБС;

1 нафтовий танкер, акваторія Чорного моря, 413 оп СБС "Рейд";

2 судна-суховантажу, акваторія Чорного моря, 413 оп СБС "Рейд", 412 ОБр СБС "Nemesis".

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