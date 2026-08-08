Ураження ворожих об’єктів на буровій установці "Сиваш" у Чорному морі. ВIДЕО

ВМС ЗС України знищили ворожі об'єкти на буровій установці "Сиваш" у Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

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Що уражено?

У результаті спільної роботи підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Служби безпеки України та інших складових Сил оборони України, були уражені ворожі об'єкти, які розміщувалися на самопідіймальній буровій установці (СПБУ) "Сиваш" на Голіцинському газоконденсатному родовищі в акваторії Чорного моря.

"Встановлене на буровій установці обладнання росіяни використовували для управління ударними БпЛА для наведення та корегування ударів по південних містах України. Завдяки засобам розвідки росіяни виявляли рух українських БпЛА та БЕК", - пояснили у ВМС.

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Базувалися елітні підрозділи

Також на установці базувалися елітні підрозділи спецпризначення РФ та розміщувалося озброєння, зокрема переносні ракетні комплекси та інша техніка, для протидії українським дронам і безекіпажним катерам.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України продовжують витісняти російський флот з акваторії Чорного моря.

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