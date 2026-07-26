Російські кораблі не виходять у море, а авіація скоротила активність, - ВМС ЗСУ

У Військово-морських силах ЗСУ зафіксували зменшення активності російської авіації над акваторіями Чорного та Азовського морів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону.

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Плетенчук зазначив, що це є одним з результатів блекаутів і блокування постачань росіян в тимчасово окупований Крим.

"Спостерігаємо цю тенденцію не перший день, чи збережеться вона - поки говорити складно, але сам факт наявний. І навіть попри те, що росіяни протягом останнього періоду частіше застосовують авіацію для завдання ударів, це все одно важливо. Кораблі російські залишаються у пунктах базування, виходів у море не фіксується", - розповів він.

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Нагадаємо, раніше Росія попередила всі судна, які перебувають у її виключній економічній зоні в Чорному морі, про небезпеку судноплавства на тлі посилення атак українських безпілотників.