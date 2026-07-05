Зеленський привітав воїнів ВМС: Український флот довів, що сила не вимірюється кількістю кораблів. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Військово-Морських Сил України із професійним святом та заявив, що українські ВМС довели всьому світу - сила не завжди вимірюється кількістю кораблів чи ресурсів.
Вітальні слова Зеленський розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Подяка від Зеленського
"Дякую всім нашим військовим морякам, морським піхотинцям, екіпажам кораблів, береговим підрозділам і кожному, хто служить у ВМС. Саме завдяки вашій сміливості наш морський простір залишається під українським контролем, південні регіони мають захист від російських атак, а морські піхотинці разом з іншими підрозділами Сил оборони стримують окупанта на найважчих ділянках фронту", - наголошує глава держави.
За його словами, українські ВМС довели всьому світу, що сила не завжди вимірюється кількістю кораблів чи ресурсів.
Україна й надалі зміцнюватиме флот і спроможності ВМС
"Професійність, рішучість і відданість своїй країні дали результат, яким пишається вся Україна. Ми й надалі будемо зміцнювати наш флот, морську піхоту та всі спроможності ВМС.
І найголовніше - пам’ятаємо кожного, хто віддав життя за Україну. Вічна шана нашим героям. Дякую всім, хто захищає нашу державу. З Днем Військово-Морських Сил України!", - резюмує Зеленський.
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так і маємо записати в історію
а коли авіацію буде вітати згадати йому про Мрію.