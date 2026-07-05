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Зеленський привітав воїнів ВМС: Український флот довів, що сила не вимірюється кількістю кораблів. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Військово-Морських Сил України із професійним святом та заявив, що українські ВМС довели всьому світу - сила не завжди вимірюється кількістю кораблів чи ресурсів.

Вітальні слова Зеленський розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Подяка від Зеленського

"Дякую всім нашим військовим морякам, морським піхотинцям, екіпажам кораблів, береговим підрозділам і кожному, хто служить у ВМС. Саме завдяки вашій сміливості наш морський простір залишається під українським контролем, південні регіони мають захист від російських атак, а морські піхотинці разом з іншими підрозділами Сил оборони стримують окупанта на найважчих ділянках фронту", - наголошує глава держави.

За його словами, українські ВМС довели всьому світу, що сила не завжди вимірюється кількістю кораблів чи ресурсів.

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Україна й надалі зміцнюватиме флот і спроможності ВМС

"Професійність, рішучість і відданість своїй країні дали результат, яким пишається вся Україна. Ми й надалі будемо зміцнювати наш флот, морську піхоту та всі спроможності ВМС.

І найголовніше - пам’ятаємо кожного, хто віддав життя за Україну. Вічна шана нашим героям. Дякую всім, хто захищає нашу державу. З Днем Військово-Морських Сил України!", - резюмує Зеленський.

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Автор: 

ВМС (1470) Зеленський Володимир (28272)
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Топ коментарі
+11
На нари ішака тупорилого!
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05.07.2026 13:12 Відповісти
+9
цей піздюк знищив фрегат Гетьман Сагайдачний
так і маємо записати в історію
а коли авіацію буде вітати згадати йому про Мрію.
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05.07.2026 13:34 Відповісти
+3
ЗЕбіл це квартальний "пєтрушка" яким кукловодить кацапське фсб
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05.07.2026 13:25 Відповісти

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