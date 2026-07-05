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Залужний привітав воїнів ВМС: Саме ви зберегли Україну як морську державу. ВIДЕО

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний привітав воїнів Військово-морських сил ЗСУ із професійним святом.

Вітальні слова він розмістив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Що розповів Залужний про відвагу воїнів ВМС?

"Ви змогли адаптуватися до сучасної війни і перейти до концепції асиметричних дій, яку зараз вивчають провідні морські держави світу. Окрема подяка вам за квітень 2022 року - це той приклад, коли ваша відвага стала запорукою стійкості України та безпрецедентно посилила її волю до перемоги. Інженери, військові та цивільні моряки тоді мали чи не єдиний шанс і використали його - флагман Чорноморського флоту РФ було знищено.

Саме ви зберегли Україну як морську державу і вперто далі розвиваєте її спроможності на морі. Так тримати! Нам ще буде важко, але точно ніколи вже не буде соромно", - зазначив Залужний.

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Автор: 

ВМС (1470) Залужний Валерій (810)
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Топ коментарі
+23
Слава ЗСУ! Шана Залужному! Ганьба обкуреному ішаку!
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05.07.2026 10:49 Відповісти
+19
Да, два удачных и продуманных запуска в свое время во многом изменили войну на юге. И все благодаря "Нептунам", лоббируемым Порохом и Турчиновым. "Эксперду" Чмуту отдельный "горячий" привет.
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05.07.2026 10:47 Відповісти
+16
Залужний президент вже для більшості адекватних Українців.Саме він по факту і врятував Київ від катастрофи в 2022, але в наріду мудрого мізків як у гуппі, вони навіть не задумуються.... На виборах, а вони будуть, можуть бути проблеми з тими самими 73
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05.07.2026 11:00 Відповісти

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