Залужний привітав воїнів ВМС: Саме ви зберегли Україну як морську державу. ВIДЕО
Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний привітав воїнів Військово-морських сил ЗСУ із професійним святом.
Вітальні слова він розмістив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Що розповів Залужний про відвагу воїнів ВМС?
"Ви змогли адаптуватися до сучасної війни і перейти до концепції асиметричних дій, яку зараз вивчають провідні морські держави світу. Окрема подяка вам за квітень 2022 року - це той приклад, коли ваша відвага стала запорукою стійкості України та безпрецедентно посилила її волю до перемоги. Інженери, військові та цивільні моряки тоді мали чи не єдиний шанс і використали його - флагман Чорноморського флоту РФ було знищено.
Саме ви зберегли Україну як морську державу і вперто далі розвиваєте її спроможності на морі. Так тримати! Нам ще буде важко, але точно ніколи вже не буде соромно", - зазначив Залужний.
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