Із Британії до України вирушив дев’ятий конвой із пожежними авто для ДСНС, - Залужний. ВIДЕО

В Україну з Британії відправився вже дев'ятий конвой з машинами для наших пожежників.

Про це повідомив у фейсбуку колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

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Коментар Залужного

"Це значно більше, ніж просто передача 21 пожежного авто. Це про захист українських міст та збереження життів цивільних та рятувальників, по яких б'ють росіяни. Хочу подякувати Сполученому Королівству - уряду, пожежно-рятувальним службам по всій Англії та Уельсу, а також усім партнерам цієї ініціативи", - наголошує посол.

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Допомога від FIRE AID UK

Також Залужний відзначив британську благодійну організацію FIRE AID UK, яка з 2014 року допомагає ДСНС України.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році вона разом із урядом Сполученого Королівства та іншими партнерами розгорнула загальнонаціональну програму допомоги українським пожежникам. Зараз це найбільший міжнародний проєкт підтримки рятувальних служб, який коли-небудь реалізовувала Британія. В його рамках Україна отримала 169 пожежно-рятувальних автомобілів і понад 250 000 одиниць обладнання.

FIRE AID також підтримує ментальне здоров'я українських рятувальників та їхніх родин. Все це приклад справжньої солідарності - професіонали поруч з професіоналами, об'єднані одним обов'язком: захищати життя.

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