Из Великобритании в Украину отправился девятый конвой с пожарными автомобилями для ГСЧС, - Залужный. ВИДЕО
В Украину из Великобритании отправился уже девятый конвой с автомобилями для наших пожарных.
Об этом сообщил в Facebook бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный, сообщает Цензор.НЕТ.
Комментарий Залужного
"Это гораздо больше, чем просто передача 21 пожарного автомобиля. Речь идет о защите украинских городов и спасении жизней гражданских лиц и спасателей, по которым наносят удары россияне. Хочу поблагодарить Соединенное Королевство - правительство, пожарно-спасательные службы по всей Англии и Уэльсу, а также всех партнеров этой инициативы", - отмечает посол.
Помощь от FIRE AID UK
Также Залужный отметил британскую благотворительную организацию FIRE AID UK, которая с 2014 года помогает ГСЧС Украины.
По его словам, после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году она совместно с правительством Соединённого Королевства и другими партнёрами развернула общенациональную программу помощи украинским пожарным. Сейчас это крупнейший международный проект поддержки спасательных служб, который когда-либо реализовывала Великобритания. В его рамках Украина получила 169 пожарно-спасательных автомобилей и более 250 000 единиц оборудования.
FIRE AID также поддерживает психическое здоровье украинских спасателей и их семей. Все это - пример настоящей солидарности: профессионалы рядом с профессионалами, объединенные одним долгом - защищать жизнь.
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