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Залужный поздравил воинов ВМС: Именно вы сохранили Украину как морскую державу

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный поздравил военнослужащих Военно-морских сил ВСУ с профессиональным праздником.

Поздравительное обращение он разместил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что рассказал Залужный о мужестве военнослужащих ВМС?

"Вы смогли адаптироваться к современной войне и перейти к концепции асимметричных действий, которую сейчас изучают ведущие морские державы мира. Отдельная благодарность вам за апрель 2022 года — это тот пример, когда ваша отвага стала залогом стойкости Украины и беспрецедентно укрепила ее волю к победе. Инженеры, военные и гражданские моряки тогда имели едва ли не единственный шанс и использовали его — флагман Черноморского флота РФ был уничтожен.

Именно вы сохранили Украину как морскую державу и упорно продолжаете развивать её возможности на море. Так держать! Нам еще будет трудно, но точно никогда уже не будет стыдно", — отметил Залужный.

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Автор: 

ВМС (1550) Залужный Валерий (746)
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Топ комментарии
+23
Слава ЗСУ! Шана Залужному! Ганьба обкуреному ішаку!
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05.07.2026 10:49 Ответить
+19
Да, два удачных и продуманных запуска в свое время во многом изменили войну на юге. И все благодаря "Нептунам", лоббируемым Порохом и Турчиновым. "Эксперду" Чмуту отдельный "горячий" привет.
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05.07.2026 10:47 Ответить
+16
Залужний президент вже для більшості адекватних Українців.Саме він по факту і врятував Київ від катастрофи в 2022, але в наріду мудрого мізків як у гуппі, вони навіть не задумуються.... На виборах, а вони будуть, можуть бути проблеми з тими самими 73
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05.07.2026 11:00 Ответить

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