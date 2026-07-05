Залужный поздравил воинов ВМС: Именно вы сохранили Украину как морскую державу

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный поздравил военнослужащих Военно-морских сил ВСУ с профессиональным праздником.

Поздравительное обращение он разместил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что рассказал Залужный о мужестве военнослужащих ВМС?

"Вы смогли адаптироваться к современной войне и перейти к концепции асимметричных действий, которую сейчас изучают ведущие морские державы мира. Отдельная благодарность вам за апрель 2022 года — это тот пример, когда ваша отвага стала залогом стойкости Украины и беспрецедентно укрепила ее волю к победе. Инженеры, военные и гражданские моряки тогда имели едва ли не единственный шанс и использовали его — флагман Черноморского флота РФ был уничтожен.

Именно вы сохранили Украину как морскую державу и упорно продолжаете развивать её возможности на море. Так держать! Нам еще будет трудно, но точно никогда уже не будет стыдно", — отметил Залужный.

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