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Зеленский поздравил воинов ВМС: Украинский флот доказал, что сила не измеряется количеством кораблей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих Военно-морских сил Украины с профессиональным праздником и заявил, что украинские ВМС доказали всему миру: сила не всегда измеряется количеством кораблей или ресурсов.

Поздравительное обращение Зеленский разместил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Благодарность от Зеленского

"Спасибо всем нашим военным морякам, морским пехотинцам, экипажам кораблей, береговым подразделениям и каждому, кто служит в ВМС. Именно благодаря вашей смелости наше морское пространство остается под украинским контролем, южные регионы защищены от российских атак, а морские пехотинцы вместе с другими подразделениями Сил обороны сдерживают оккупанта на самых тяжелых участках фронта", - подчеркивает глава государства.

По его словам, украинские ВМС доказали всему миру, что сила не всегда измеряется количеством кораблей или ресурсов.

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ВМС
ВМС
ВМС
ВМС
ВМС
ВМС
ВМС
ВМС
ВМС
ВМС

Украина и в дальнейшем будет укреплять флот и потенциал ВМС

"Профессионализм, решимость и преданность своей стране дали результат, которым гордится вся Украина. Мы и впредь будем укреплять наш флот, морскую пехоту и все возможности ВМС.

И самое главное - мы помним каждого, кто отдал жизнь за Украину. Вечная слава нашим героям. Спасибо всем, кто защищает наше государство. С Днем Военно-Морских Сил Украины!", - подытожил Зеленский.

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Автор: 

ВМС (1550) Зеленский Владимир (24738)
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Топ комментарии
+11
На нари ішака тупорилого!
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05.07.2026 13:12 Ответить
+9
цей піздюк знищив фрегат Гетьман Сагайдачний
так і маємо записати в історію
а коли авіацію буде вітати згадати йому про Мрію.
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05.07.2026 13:34 Ответить
+3
ЗЕбіл це квартальний "пєтрушка" яким кукловодить кацапське фсб
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05.07.2026 13:25 Ответить

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