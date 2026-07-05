Зеленский поздравил воинов ВМС: Украинский флот доказал, что сила не измеряется количеством кораблей. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих Военно-морских сил Украины с профессиональным праздником и заявил, что украинские ВМС доказали всему миру: сила не всегда измеряется количеством кораблей или ресурсов.
Поздравительное обращение Зеленский разместил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Благодарность от Зеленского
"Спасибо всем нашим военным морякам, морским пехотинцам, экипажам кораблей, береговым подразделениям и каждому, кто служит в ВМС. Именно благодаря вашей смелости наше морское пространство остается под украинским контролем, южные регионы защищены от российских атак, а морские пехотинцы вместе с другими подразделениями Сил обороны сдерживают оккупанта на самых тяжелых участках фронта", - подчеркивает глава государства.
По его словам, украинские ВМС доказали всему миру, что сила не всегда измеряется количеством кораблей или ресурсов.
Украина и в дальнейшем будет укреплять флот и потенциал ВМС
"Профессионализм, решимость и преданность своей стране дали результат, которым гордится вся Украина. Мы и впредь будем укреплять наш флот, морскую пехоту и все возможности ВМС.
И самое главное - мы помним каждого, кто отдал жизнь за Украину. Вечная слава нашим героям. Спасибо всем, кто защищает наше государство. С Днем Военно-Морских Сил Украины!", - подытожил Зеленский.
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так і маємо записати в історію
а коли авіацію буде вітати згадати йому про Мрію.