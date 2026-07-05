Украина лишила РФ доминирования в значительной части Черного моря, - ВМС

Украина сумела вытеснить Россию с позиций доминирования не только в западной части Черного моря, но и в центральной, а также на отдельных участках его южной акватории.

Об этом сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Российский флот утратил прежние возможности

"В западной, южной и даже центральной части. Если несколько лет назад российские корабли выходили в море, перекрывали участки, угрожали гражданским судам и даже пытались их задерживать, то на данный момент об этом вообще не идет речи", - сказал Плетенчук, отвечая на вопрос, можно ли говорить, что Украина фактически лишила Россию доминирования в западной части Черного моря.

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Морская блокада Украины больше невозможна

По его словам, российский флот уже не обладает теми возможностями, которые были у него в начале полномасштабного вторжения.

"Если несколько лет назад они действительно пытались осуществить морскую блокаду Украины, то на данный момент таких возможностей у российского флота уже нет", - заверил пресс-секретарь.

Какие вызовы сохраняются?

В то же время он отметил, что серьезным вызовом для Украины остается деятельность российской авиации над акваторией Черного моря и применение новых типов беспилотных систем.

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