Україна позбавила РФ домінування в значній частині Чорного моря, - ВМС

Україна зуміла витіснити Росію з позиції домінування не лише в західній частині Чорного моря, а й у центральній та на окремих ділянках його південної акваторії.

Про це повідомив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Російський флот втратив колишні можливості

"У західній, південній і навіть центральній частині. Якщо кілька років тому російські кораблі виходили в море, перекривали ділянки, погрожували цивільним суднам і навіть намагалися їх затримувати, то станом на зараз про це взагалі не йдеться", - сказав Плетенчук, відповідаючи на запитання, чи можна говорити, що Україна фактично позбавила Росію домінування в західній частині Чорного моря.

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Морська блокада України більше неможлива

За його словами, російський флот уже не має тих можливостей, які мав на початку повномасштабного вторгнення.

"Якщо кілька років тому вони намагалися дійсно реалізувати морську блокаду України, то станом на зараз таких можливостей російський флот вже не має", - запевнив речник.

Які виклики зберігаються?

Водночас він зауважив, що серйозним викликом для України залишається діяльність російської авіаційної компоненти над акваторією Чорного моря та застосування нових типів безпілотних систем.

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