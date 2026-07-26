Российские корабли не выходят в море, а авиация сократила активность, - ВМС ВСУ
В Военно-морских силах ВСУ зафиксировали снижение активности российской авиации над акваториями Черного и Азовского морей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона.
Плетенчук отметил, что это является одним из результатов отключений электроэнергии и блокировки поставок россиян во временно оккупированный Крым.
"Наблюдаем эту тенденцию не первый день, сохранится ли она — пока говорить сложно, но сам факт имеется. И даже несмотря на то, что россияне в последнее время чаще применяют авиацию для нанесения ударов, это все равно важно. Российские корабли остаются в пунктах базирования, выходов в море не фиксируется", — рассказал он.
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