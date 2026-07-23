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РФ предупредила об опасности судоходства в своих водах Черного моря из-за атак украинских дронов

Россия предупредила суда об опасности в Черном море после атак ВСУ

Россия предупредила все суда, находящиеся в её исключительной экономической зоне в Черном море, об опасности судоходства на фоне усиления атак украинских беспилотников.

Об этом говорится в еженедельном бюллетене Министерства обороны РФ, опубликованном 22 июля, который цитирует Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

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Предупреждение РФ

Предупреждение России адресовано всем судам в исключительной экономической зоне России в Черном море и касается потенциальных угроз со стороны украинских беспилотных воздушных и морских аппаратов.

  • Российская исключительная экономическая зона охватывает морской район, простирающийся до 200 морских миль от побережья. Эта зона России в Чёрном море охватывает доступ к нескольким её портам, в частности в Новороссийске — одном из главных центров экспорта нефти.

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Сообщение Минобороны РФ появилось на фоне того, что Украина ежедневно наносит несколько ударов по судам в Черном и Азовском морях, пытаясь перекрыть потоки экспорта сырья из России и заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Что этому предшествовало?

  • Ночью 23 июля в Новороссийске временно запретили движение судов с полуночи до 05:00 из-за "ситуации с безопасностью". Это может повлиять на погрузку судов, которая обычно продолжается круглосуточно.
  • По заявлениям Генштаба ВСУ, с 8 по 20 июля Украина атаковала не менее 124 связанных с Россией судна в Черном и Азовском морях, среди них 89 танкеров.
  • Россия также наносит удары по ключевым украинским портам Черного моря, в частности по Одессе и Черноморску.

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Автор: 

россия (98357) Черное море (1535) судоходство (51)
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