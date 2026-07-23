РФ попередила про небезпеку судноплавства у своїх водах Чорного моря через атаки українських дронів

Росія попередила всі судна, які перебувають у її виключній економічній зоні в Чорному морі, про небезпеку судноплавства на тлі посилення атак українських безпілотників.

Про це йдеться в щотижневому бюлетені Міністерства оборони РФ, опублікованому 22 липня, яке цитує Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Попередження РФ

Попередження Росії адресоване всім суднам у виключній економічній зоні Росії в Чорному морі й посилається на потенційні загрози з боку українських безпілотних повітряних та морських апаратів.

Російська виключна економічна зона охоплює морський район, яка простягається до 200 морських миль від узбережжя. Ця зона Росії в Чорному морі охоплює доступ до кількох її портів, зокрема в Новоросійську — одного з головних центрів експорту нафти.

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Повідомлення Міноборони РФ з’явилося на тлі того, що Україна щодня завдає кількох ударів по суднах у Чорному та Азовському морях, намагаючись перекрити потоки експорту сировини Росії та змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Що передувало?

Уночі 23 липня у Новоросійську тимчасово заборонили рух суден з опівночі до 05:00 через "безпекову ситуацію". Це може вплинути на завантаження суден, яке зазвичай триває цілодобово.

За заявами Генштабу ЗСУ, з 8 до 20 липня Україна атакувала щонайменше 124 повʼязані з Росією судна в Чорному та Азовському морях, серед них 89 танкерів.

Росія також атакує ключові українські порти Чорного моря, зокрема Одесу та Чорноморськ.

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