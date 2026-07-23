Росія обмежила роботу порту Новоросійськ через атаки дронів, - Reuters
Росія запровадила нічні обмеження на рух суден до найбільшого порту країни – Новоросійська. Рішення пов'язане з атаками українських безпілотників на портову інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Як повідомляє агенство з посиланням на трьох співрозмовників у зерновій галузі, Росія тимчасово заборонила рух суден до порту Новоросійськ та з нього в період з опівночі до п'ятої ранку.
За словами джерел, розпорядження було передане в усній формі без офіційних письмових документів для судновласників.
Водночас у денний час порт працює у звичайному режимі, а відвантаження зерна наразі не зазнало змін.
Новоросійськ є ключовим портом Росії
Новоросійськ вважається найбільшим російським портом за обсягами вантажообігу. Через нього проходить близько третини експорту російського зерна, а також здійснюється перевалка нафти, металів і контейнерних вантажів.
Раніше через атаки безпілотників на об'єкти портової інфраструктури, зокрема термінал "Транснефті", у порту вже вводили тимчасові обмеження на експорт нафти.
Росія посилює заходи безпеки
За інформацією Reuters, нічні обмеження стали черговим кроком у відповідь на активізацію ударів українських безпілотників по кораблях і портовій інфраструктурі РФ у Чорному та Азовському морях.
Крім того, 21 липня уряд Росії заборонив суднам ставати на якір у районах, що не прикриті системами протиповітряної оборони, зокрема в порту Азов та порту Кавказ у Керченській протоці.
На початку липня Росія також тимчасово призупиняла судноплавство через Донсько-Азовський канал після атак безпілотників на судна в Азовському морі.
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