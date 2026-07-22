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Новини Удари по РФ
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Ситуація на фронті та наші далекобійні удари створюють для Путіна "дуже токсичну атмосферу", - Зеленський

Зеленський

Ситуація на фронті, українські далекобійні удари та мідлстрайки створюють навколо російського диктатора Володимира Путіна дуже токсичну атмосферу.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Токсична атмосфера навколо Путіна

"Зараз, звісно, ситуація на фронті, ситуація з нашими далекобійними санкціями, з мідлстрайками створює нову атмосферу навколо Путіна – дуже токсичну атмосферу. Тільки він є причиною того, що війна почалась і не закінчується. Тільки Путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни", - сказав глава держави.

За словами президента, оточення Путіна розуміє його відповідальність за розв'язану війну та подає відповідні сигнали Україні й партнерам. Також, за словами Зеленського, російське суспільство все більше починає це відчувати.

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Готовність України до миру

"Потрібні рішення, щоб був мир. Україна давно до цього готова, зараз робимо все, щоб завершення цієї війни було достойним", - додав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28446) перемовини (3865) путін володимир (25594)
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Топ коментарі
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22.07.2026 22:17 Відповісти
+3
Удари по Україні тебе нетурбують?
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22.07.2026 22:20 Відповісти
+2
Саме такими теревенями, оманський зеленський🤑🤑🤑 з єрмаком і татаровим, намагається замусолити🤥 криваві злочини кабміндічів та Свириденко, в стратегічній галузі України - ЕНЕРГЕТИЦІ‼️❤️🇺🇦🇪🇺🤬😡💯
Вішати ТРЕБА, а не теревені розводити упродовж 7 років, кабміндічів та їх вертухаїв на місцях або дешевим дроном КАРАТИ, з санкціями на усіх їх родичів!!
Слава Україні!!!
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22.07.2026 22:13 Відповісти

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