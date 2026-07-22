Ситуація на фронті та наші далекобійні удари створюють для Путіна "дуже токсичну атмосферу", - Зеленський
Ситуація на фронті, українські далекобійні удари та мідлстрайки створюють навколо російського диктатора Володимира Путіна дуже токсичну атмосферу.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Токсична атмосфера навколо Путіна
"Зараз, звісно, ситуація на фронті, ситуація з нашими далекобійними санкціями, з мідлстрайками створює нову атмосферу навколо Путіна – дуже токсичну атмосферу. Тільки він є причиною того, що війна почалась і не закінчується. Тільки Путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни", - сказав глава держави.
За словами президента, оточення Путіна розуміє його відповідальність за розв'язану війну та подає відповідні сигнали Україні й партнерам. Також, за словами Зеленського, російське суспільство все більше починає це відчувати.
Готовність України до миру
"Потрібні рішення, щоб був мир. Україна давно до цього готова, зараз робимо все, щоб завершення цієї війни було достойним", - додав президент.
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Слава Україні!!!