Ситуація на фронті та наші далекобійні удари створюють для Путіна "дуже токсичну атмосферу", - Зеленський

Ситуація на фронті, українські далекобійні удари та мідлстрайки створюють навколо російського диктатора Володимира Путіна дуже токсичну атмосферу.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Токсична атмосфера навколо Путіна

"Зараз, звісно, ситуація на фронті, ситуація з нашими далекобійними санкціями, з мідлстрайками створює нову атмосферу навколо Путіна – дуже токсичну атмосферу. Тільки він є причиною того, що війна почалась і не закінчується. Тільки Путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни", - сказав глава держави.

За словами президента, оточення Путіна розуміє його відповідальність за розв'язану війну та подає відповідні сигнали Україні й партнерам. Також, за словами Зеленського, російське суспільство все більше починає це відчувати.

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Готовність України до миру

"Потрібні рішення, щоб був мир. Україна давно до цього готова, зараз робимо все, щоб завершення цієї війни було достойним", - додав президент.

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