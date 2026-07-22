Ситуация на фронте и наши дальнобойные удары создают для Путина "очень токсичную атмосферу", - Зеленский
Ситуация на фронте, украинские удары на большие расстояния и удары средней дальности создают вокруг российского диктатора Владимира Путина крайне неблагоприятную обстановку.
Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Токсичная атмосфера вокруг Путина
"Сейчас, конечно, ситуация на фронте, ситуация с нашими дальнобойными санкциями, с мидлстрайками создает новую атмосферу вокруг Путина – очень токсичную атмосферу. Только он является причиной того, что война началась и не заканчивается. Только Путин является причиной тех потерь, которые несут россияне", – сказал глава государства.
По словам президента, окружение Путина осознает его ответственность за развязанную войну и подает соответствующие сигналы Украине и партнерам. Также, по словам Зеленского, российское общество все больше начинает это ощущать.
Готовность Украины к миру
"Нужны решения, чтобы наступил мир. Украина давно к этому готова, сейчас делаем все, чтобы завершение этой войны было достойным", — добавил президент.
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Вішати ТРЕБА, а не теревені розводити упродовж 7 років, кабміндічів та їх вертухаїв на місцях або дешевим дроном КАРАТИ, з санкціями на усіх їх родичів!!
Слава Україні!!!