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Ситуация на фронте и наши дальнобойные удары создают для Путина "очень токсичную атмосферу", - Зеленский

Зеленський

Ситуация на фронте, украинские удары на большие расстояния и удары средней дальности создают вокруг российского диктатора Владимира Путина крайне неблагоприятную обстановку.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Токсичная атмосфера вокруг Путина

"Сейчас, конечно, ситуация на фронте, ситуация с нашими дальнобойными санкциями, с мидлстрайками создает новую атмосферу вокруг Путина – очень токсичную атмосферу. Только он является причиной того, что война началась и не заканчивается. Только Путин является причиной тех потерь, которые несут россияне", – сказал глава государства.

По словам президента, окружение Путина осознает его ответственность за развязанную войну и подает соответствующие сигналы Украине и партнерам. Также, по словам Зеленского, российское общество все больше начинает это ощущать.

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Готовность Украины к миру

"Нужны решения, чтобы наступил мир. Украина давно к этому готова, сейчас делаем все, чтобы завершение этой войны было достойным", — добавил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24921) переговоры (5874) путин владимир (32704)
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Топ комментарии
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22.07.2026 22:17 Ответить
+3
Удари по Україні тебе нетурбують?
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22.07.2026 22:20 Ответить
+2
Саме такими теревенями, оманський зеленський🤑🤑🤑 з єрмаком і татаровим, намагається замусолити🤥 криваві злочини кабміндічів та Свириденко, в стратегічній галузі України - ЕНЕРГЕТИЦІ‼️❤️🇺🇦🇪🇺🤬😡💯
Вішати ТРЕБА, а не теревені розводити упродовж 7 років, кабміндічів та їх вертухаїв на місцях або дешевим дроном КАРАТИ, з санкціями на усіх їх родичів!!
Слава Україні!!!
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22.07.2026 22:13 Ответить

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