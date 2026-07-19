"Дальнобойные санкции" Украины: Зеленский сообщил о поражении нефтебаз и танкеров РФ. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские Силы обороны нанесли удары по объектам, обеспечивающим военно-экономический потенциал России.

Об этом президент сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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"Продолжаем вполне справедливо и точно отвечать на российские удары. Сегодня украинские дальнобойные удары достигли определенных объектов, которые обеспечивают и финансируют российскую агрессию", — написал он.

Подразделения СБУ поразили сразу три нефтебазы в Ставропольском регионе, подразделения наших Вооруженных Сил — еще один объект топливной сферы в этом же регионе.

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В акватории Черного моря зафиксированы точные попадания по трем российским танкерам теневого флота.

"Спасибо каждому нашему подразделению, которое усиливает в России ощущение, что эту войну нужно заканчивать. Слава Украине!"

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