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"Дальнобойные санкции" Украины: Зеленский сообщил о поражении нефтебаз и танкеров РФ. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские Силы обороны нанесли удары по объектам, обеспечивающим военно-экономический потенциал России.

Об этом президент сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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"Продолжаем вполне справедливо и точно отвечать на российские удары. Сегодня украинские дальнобойные удары достигли определенных объектов, которые обеспечивают и финансируют российскую агрессию", — написал он.

Подразделения СБУ поразили сразу три нефтебазы в Ставропольском регионе, подразделения наших Вооруженных Сил — еще один объект топливной сферы в этом же регионе.

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В акватории Черного моря зафиксированы точные попадания по трем российским танкерам теневого флота.

"Спасибо каждому нашему подразделению, которое усиливает в России ощущение, что эту войну нужно заканчивать. Слава Украине!"

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Автор: 

Зеленский Владимир (24890)
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Топ комментарии
+4
Я бы ввел уголовную ответственность за публикацию информации про обстрелы касапских нефтебаз раньше солнцеликого. Смотрится не так солидно. А так, будет как Левитан.
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19.07.2026 13:24 Ответить
+2
Нехай вилізе з бункеру,щоби відчути разом з жителями всі "принади" касапських далекобійних санкцій,яких не в змозі позбути хоча би столицю.
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19.07.2026 13:15 Ответить
+2
Птахи Мадяра вже ж донесли цю радісну подію до українців - чи тобі обов"зково потрібно засвітитись?
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19.07.2026 13:16 Ответить

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