Поражен танкер "теневого флота" РФ "Avero" в Черном море и три нефтебазы в Ставропольском крае, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
Служба безопасности Украины нанесла успешные удары по танкеру "теневого флота" РФ "Avero" в Черном море, а также по трем нефтебазам в Ставропольском крае РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о танкере?
Танкер "Avero" был задействован в транспортировке российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго, введенного странами G7 и ЕС. Судно вывозило нефть, в частности, в Китай и Индию. Над танкером, который находится под санкциями Украины, работал морской дрон СБУ "Мамай". Именно такие суда "теневого флота" помогают Кремлю обходить международные ограничения, обеспечивать экспорт нефти и получать средства для финансирования войны.
"Это уже четвертый "теневой" танкер РФ, пораженный СБУ за последние десять дней. Все эти суда относятся к классу Suezmax — крупных морских танкеров, которые используются для транспортировки значительных объемов нефти и нефтепродуктов", — говорится в сообщении.
Удары по вражеским нефтебазам
Кроме того, беспилотники СБУ нанесли удары по трем нефтебазам в Ставропольском крае. Расстояние до целей от государственной границы Украины составляло около 600 км. В результате атаки на всех трех объектах возникли масштабные пожары. Зафиксированы взрывы и возгорания резервуаров с горюче-смазочными материалами.
Такие спецоперации затрудняют экспорт российской нефти, лишают Кремль нефтедолларовых поступлений, которые идут на войну против Украины, а также снижают возможности врага обеспечивать свои войска топливом.
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