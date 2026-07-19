Поражен танкер "теневого флота" РФ "Avero" в Черном море и три нефтебазы в Ставропольском крае, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности Украины нанесла успешные удары по танкеру "теневого флота" РФ "Avero" в Черном море, а также по трем нефтебазам в Ставропольском крае РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о танкере?

Танкер "Avero" был задействован в транспортировке российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго, введенного странами G7 и ЕС. Судно вывозило нефть, в частности, в Китай и Индию. Над танкером, который находится под санкциями Украины, работал морской дрон СБУ "Мамай". Именно такие суда "теневого флота" помогают Кремлю обходить международные ограничения, обеспечивать экспорт нефти и получать средства для финансирования войны.

"Это уже четвертый "теневой" танкер РФ, пораженный СБУ за последние десять дней. Все эти суда относятся к классу Suezmax — крупных морских танкеров, которые используются для транспортировки значительных объемов нефти и нефтепродуктов", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Горящие нефтебазы окутали Ставрополье густым дымом после ночной атаки украинских дронов. ВИДЕО

Удары по вражеским нефтебазам

Кроме того, беспилотники СБУ нанесли удары по трем нефтебазам в Ставропольском крае. Расстояние до целей от государственной границы Украины составляло около 600 км. В результате атаки на всех трех объектах возникли масштабные пожары. Зафиксированы взрывы и возгорания резервуаров с горюче-смазочными материалами.







Такие спецоперации затрудняют экспорт российской нефти, лишают Кремль нефтедолларовых поступлений, которые идут на войну против Украины, а также снижают возможности врага обеспечивать свои войска топливом.

Читайте: Поражено еще 13 судов "теневого флота" РФ, - Мадяр