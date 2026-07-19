"Далекобійні санкції" України: Зеленський повідомив про ураження нафтобаз і танкерів РФ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські Сили оборони завдали ударів по об'єктах, які забезпечують воєнно-економічний потенціал Росії.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент, інформує Цензор.НЕТ.

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"Продовжуємо цілком справедливо та влучно відповідати на російські удари. Сьогодні українські далекобійні санкції досягли визначених об'єктів, які забезпечують та фінансують російську агресію", - написав він.

Підрозділи СБУ уразили одразу три нафтобази у Ставропольському регіоні, підрозділи наших Збройних Сил – ще один обʼєкт паливної сфери у цьому ж регіоні.

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В акваторії Чорного моря зафіксовано точні влучання по трьох російських танкерах тіньового флоту.

"Дякую кожному нашому підрозділу, який забезпечує в Росії розширення відчуття, що цю війну треба завершувати. Слава Україні!"

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