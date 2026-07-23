Россия ограничила работу порта Новороссийск из-за атак дронов, - Reuters
Россия ввела ночные ограничения на движение судов в крупнейший порт страны - Новороссийск. Это решение связано с атаками украинских беспилотников на портовую инфраструктуру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Как сообщает агентство со ссылкой на трех собеседников в зерновой отрасли, Россия временно запретила движение судов в порт Новороссийск и из него в период с полуночи до пяти утра.
По словам источников, распоряжение было передано в устной форме без официальных письменных документов для судовладельцев.
В то же время в дневное время порт работает в обычном режиме, а отгрузка зерна пока не претерпела изменений.
Новороссийск является ключевым портом России
Новороссийск считается крупнейшим российским портом по объемам грузооборота. Через него проходит около трети экспорта российского зерна, а также осуществляется перевалка нефти, металлов и контейнерных грузов.
Ранее из-за атак беспилотников на объекты портовой инфраструктуры, в частности терминал "Транснефти", в порту уже вводили временные ограничения на экспорт нефти.
Россия усиливает меры безопасности
По информации Reuters, ночные ограничения стали очередным шагом в ответ на активизацию ударов украинских беспилотников по кораблям и портовой инфраструктуре РФ в Черном и Азовском морях.
Кроме того, 21 июля правительство России запретило судам ставить на якорь в районах, не прикрытых системами противовоздушной обороны, в частности в порту Азов и порту Кавказ в Керченском проливе.
В начале июля Россия также временно приостановила судоходство через Донско-Азовский канал после атак беспилотников на суда в Азовском море.
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