Россия ограничила работу порта Новороссийск из-за атак дронов, - Reuters

Россия ввела ночные ограничения на движение судов в крупнейший порт страны - Новороссийск. Это решение связано с атаками украинских беспилотников на портовую инфраструктуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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Как сообщает агентство со ссылкой на трех собеседников в зерновой отрасли, Россия временно запретила движение судов в порт Новороссийск и из него в период с полуночи до пяти утра.

По словам источников, распоряжение было передано в устной форме без официальных письменных документов для судовладельцев.

В то же время в дневное время порт работает в обычном режиме, а отгрузка зерна пока не претерпела изменений.

Новороссийск является ключевым портом России

Новороссийск считается крупнейшим российским портом по объемам грузооборота. Через него проходит около трети экспорта российского зерна, а также осуществляется перевалка нефти, металлов и контейнерных грузов.

Ранее из-за атак беспилотников на объекты портовой инфраструктуры, в частности терминал "Транснефти", в порту уже вводили временные ограничения на экспорт нефти.

Россия усиливает меры безопасности

По информации Reuters, ночные ограничения стали очередным шагом в ответ на активизацию ударов украинских беспилотников по кораблям и портовой инфраструктуре РФ в Черном и Азовском морях.

Кроме того, 21 июля правительство России запретило судам ставить на якорь в районах, не прикрытых системами противовоздушной обороны, в частности в порту Азов и порту Кавказ в Керченском проливе.

В начале июля Россия также временно приостановила судоходство через Донско-Азовский канал после атак беспилотников на суда в Азовском море.

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