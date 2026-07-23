Росія покриватиме 90% витрат на вивезення зерна залізницею через заблоковані порти, – Bloomberg

Росія повністю втратила можливість відвантажувати зернові культури через азовські порти унаслідок успішних ударів українських безпілотників.

Про це повідомляє Bloomberg.

Азовські порти повністю паралізовані

Протягом останніх 11 днів морські відвантаження з азовського узбережжя Росії повністю зупинилися.

Раніше цей напрямок забезпечував близько 25% усього російського експорту зернових та олійних культур.

Причиною колапсу стала ескалація ударів українських безпілотників (БПЛА), унаслідок яких низка цивільних та вантажних суден зазнала пошкоджень.

Куди та як перенаправляють вантажі

Щоб не допустити зриву поставок зерна на зовнішні ринки, Мінсільгосп Російської Федерації запропонував компенсувати трейдерам 90% витрат на залізничний фрахт із Ростовської області.

Державна допомога покриватиме транспортування вагонів і контейнерів в обох напрямках – як завантажених, так і порожніх.

Основними альтернативними напрямками для переспрямування агроекспорту стали:

Чорноморський басейн – порт Новоросійськ;

Балтійський басейн – термінали у Висоцьку та Усть-Лузі.

Проблеми з альтернативними маршрутами

Втім, перенаправлення вантажів до Чорного моря вже зіткнулося з проблемами. У порту "Новоросійська" неофіційно заборонили нічну навігацію через постійну загрозу повторних атак морських та повітряних дронів, що суттєво уповільнює обробку суден.

Систематичне ураження портової інфраструктури, нафтопереробних заводів та корабельного складу завдає дедалі відчутнішого удару по фінансовій системі та логістиці РФ на п'ятому році повномасштабного вторгнення в Україну.

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Нагадаємо, через серію успішних атак на російську інфраструктуру РФ також терміново перенаправляє постачання пального із Сибіру та нарощує імпорт із Білорусі, намагаючись запобігти дефіциту бензину в Москві та Московській області.

Як повідомлялося, видатки федерального бюджету РФ, як і його дефіцит, у 2026 році можуть перевищити затверджені показники більш ніж на 1 трлн рублів, або приблизно на $12,85 млрд.





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