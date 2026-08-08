Поражение вражеских объектов на буровой установке "Сиваш" в Черном море. ВИДЕО

ВМС ВС Украины уничтожили вражеские объекты на буровой установке "Сиваш" в Черном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.

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Что было поражено?

В результате совместной работы подразделений Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины и других компонентов Сил обороны Украины были поражены вражеские объекты, которые размещались на самоподъемной буровой установке (СПБУ) "Сиваш" на Голицинском газоконденсатном месторождении в акватории Черного моря.

"Установленное на буровой установке оборудование россияне использовали для управления ударными БПЛА с целью наведения и корректировки ударов по южным городам Украины. Благодаря средствам разведки россияне выявляли движение украинских БПЛА и БЭК", — пояснили в ВМС.

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Здесь базировались элитные подразделения

Также на установке базировались элитные подразделения спецназначения РФ и размещалось вооружение, в частности переносные ракетные комплексы и другая техника, для противодействия украинским дронам и беспилотным катерам.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины продолжают вытеснять российский флот из акватории Черного моря.

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