Поражение вражеских объектов на буровой установке "Сиваш" в Черном море. ВИДЕО
ВМС ВС Украины уничтожили вражеские объекты на буровой установке "Сиваш" в Черном море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.
Что было поражено?
В результате совместной работы подразделений Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины и других компонентов Сил обороны Украины были поражены вражеские объекты, которые размещались на самоподъемной буровой установке (СПБУ) "Сиваш" на Голицинском газоконденсатном месторождении в акватории Черного моря.
"Установленное на буровой установке оборудование россияне использовали для управления ударными БПЛА с целью наведения и корректировки ударов по южным городам Украины. Благодаря средствам разведки россияне выявляли движение украинских БПЛА и БЭК", — пояснили в ВМС.
Здесь базировались элитные подразделения
Также на установке базировались элитные подразделения спецназначения РФ и размещалось вооружение, в частности переносные ракетные комплексы и другая техника, для противодействия украинским дронам и беспилотным катерам.
Военно-морские силы Вооруженных сил Украины продолжают вытеснять российский флот из акватории Черного моря.
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