СБС від початку серпня уразили 12 суден "тіньового флоту" РФ у Чорному та Азовському морях, - Мадяр. ВIДЕО

З початку серпня Сили безпілотних систем уразили 12 суден російського "тіньового флоту" у Чорному та Азовському морях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він розповів, що під час одного з епізодів у районі Геленджика російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" застосував три керовані ракети проти українського безпілотника і жодна з них не збиває дрон. Після цього БпЛА СБС ЗСУ успішно уражає судно.

Скільки суден уразили в межах операції

У Мадяр також повідомив, що загалом від початку операції "МоЛоЧКа", яка триває з 6 липня, було результативно уражено 218 плавзасобів.

За наведеними даними, 134 з них припадають на Азовське море, ще 84 - на Чорне море.

Також внаслідок успішних дій СБС судноплавство через Керченську протоку залишається заблокованим із 10 липня. А спецоперація "МоЛоЧКа" триватиме і після уражених 221 судна, які обіцяв атакувати "Мадяр" на початку оголошеної операції.

"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відбудуємо", - традиційно наголосив Мадяр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили безпілотних систем уразили базу ФСБ на Херсонщині, 10 енерговузлів та понад 100 інших цілей у тилу РФ. ВIДЕО