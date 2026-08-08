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Новини Відео Уражено корабель РФ
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СБС від початку серпня уразили 12 суден "тіньового флоту" РФ у Чорному та Азовському морях, - Мадяр. ВIДЕО

З початку серпня Сили безпілотних систем уразили 12 суден російського "тіньового флоту" у Чорному та Азовському морях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

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Він розповів, що під час одного з епізодів у районі Геленджика російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" застосував три керовані ракети проти українського безпілотника  і жодна з них не збиває дрон. Після цього БпЛА СБС ЗСУ успішно уражає судно.

Скільки суден уразили в межах операції

У Мадяр також повідомив, що загалом від початку операції "МоЛоЧКа", яка триває з 6 липня, було результативно уражено 218 плавзасобів.

За наведеними даними, 134 з них припадають на Азовське море, ще 84 - на Чорне море.

Також внаслідок успішних дій СБС судноплавство через Керченську протоку залишається заблокованим із 10 липня. А спецоперація "МоЛоЧКа" триватиме і після уражених 221 судна, які обіцяв атакувати "Мадяр" на початку оголошеної операції.

"Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відбудуємо", - традиційно наголосив Мадяр.

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Бровді Роберт Мадяр (184) Сили безпілотних систем (620)
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