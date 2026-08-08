СБС с начала августа поразили 12 судов "теневого флота" РФ в Черном и Азовском морях, - Мадяр. ВИДЕО

С начала августа Силы беспилотных систем поразили 12 судов российского "теневого флота" в Черном и Азовском морях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он рассказал, что во время одного из эпизодов в районе Геленджика российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" применил три управляемые ракеты против украинского беспилотника, и ни одна из них не сбила дрон. После этого БПЛА СБС ВСУ успешно поразил судно.

Сколько судов было поражено в рамках операции

Мадяр также сообщил, что в целом с начала операции "МоЛоЧКа", которая продолжается с 6 июля, было результативно поражено 218 плавательных средств.

По приведенным данным, 134 из них приходятся на Азовское море, еще 84 — на Черное море.

Кроме того, в результате успешных действий СБС судоходство через Керченский пролив остается заблокированным с 10 июля. А спецоперация "МоЛоЧКа" продлится и после поражения 221 судна, которые "Мадяр" обещал атаковать в начале объявленной операции.

"Мы устоим. Москва падет. Крым отстроим", - традиционно подчеркнул Мадяр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы беспилотных систем поразили базу ФСБ на Херсонщине, 10 энергоузлов и более 100 других целей в тылу РФ. ВИДЕО