СБС с начала августа поразили 12 судов "теневого флота" РФ в Черном и Азовском морях, - Мадяр. ВИДЕО
С начала августа Силы беспилотных систем поразили 12 судов российского "теневого флота" в Черном и Азовском морях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадяр) Бровди.
Он рассказал, что во время одного из эпизодов в районе Геленджика российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" применил три управляемые ракеты против украинского беспилотника, и ни одна из них не сбила дрон. После этого БПЛА СБС ВСУ успешно поразил судно.
Сколько судов было поражено в рамках операции
Мадяр также сообщил, что в целом с начала операции "МоЛоЧКа", которая продолжается с 6 июля, было результативно поражено 218 плавательных средств.
По приведенным данным, 134 из них приходятся на Азовское море, еще 84 — на Черное море.
Кроме того, в результате успешных действий СБС судоходство через Керченский пролив остается заблокированным с 10 июля. А спецоперация "МоЛоЧКа" продлится и после поражения 221 судна, которые "Мадяр" обещал атаковать в начале объявленной операции.
"Мы устоим. Москва падет. Крым отстроим", - традиционно подчеркнул Мадяр.
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