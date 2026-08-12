Новороссийск ночью подвергся массированной атаке беспилотников. ВИДЕО+ФОТО
В Новороссийске в ночь на 12 августа раздавались взрывы.
Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.
Также известно, что БПЛА фиксировались вдоль участка Анапа — Новороссийск — Геленджик. Мониторинговые каналы сообщают о вероятном попадании в зерновой элеватор в порту.
Подробности
Местные власти сообщают о попадании обломков БПЛА в жилые дома, коммерческое здание и на территорию строительной площадки.
Сервис NASA Firms фиксирует пожары в городе.
Также, по данным OSINT-аналитиков, в Новороссийске после удара БПЛА повреждена общеобразовательная школа №15, расположенная недалеко от стоянки кораблей ВМФ РФ.
По данным губернатора, в результате атаки 13 человек пострадали, 2 человека погибли.
Российское Миноброны отчиталось о якобы сбивании 502 "украинских дронов".
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