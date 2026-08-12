Новоросійськ вночі перебував під масованою атакою безпілотників. ВІДЕО+ФОТО
У Новоросійську в ніч на 12 серпня лунали вибухи.
Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Також відомо, що БПЛА фіксувалися вздовж ділянки Анапа - Новоросійськ - Геленджик. Моніторингові канали повідомляють про ймовірне влучання в зерновий елеватор у порту.
Подробиці
Місцева влада повідомляє про влучання уламків БПЛА у житлові будинки, комерційну будівлю та територію будівельного майданчика.
Сервіс NASA Firms фіксує пожежі у місті.
Також, за даними OSINT-аналітиків, у Новоросійську після удару БПЛА пошкоджено загальноосвітню школу №15, розташовану неподалік стоянки кораблів ВМФ РФ.
За даними губернатора, внаслідок атаки 13 осіб постраждали, 2 людини загинули.
Російське Міноброни відзвітувало про нібито збиття 502 "українських дронів".
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