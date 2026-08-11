У Росії дефіцит бензину охопив щонайменше 16 регіонів, - ЗМІ

Унаслідок нових ударів Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах ситуація з пальним у РФ знову загострилася. Обмеження на продаж бензину на АЗС діють уже щонайменше у 16 регіонах Росії.

Про це пише видання The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація в регіонах РФ

За даними видання, впродовж останньої доби обмеження запровадили ще у трьох суб’єктах РФ.

У Ачинському окрузі Красноярського краю, де проживають понад 110 тисяч людей, не працюють 13 із 47 заправок. Бензин кількох видів можна придбати лише на 16 АЗС. Влада вже офіційно визнала дефіцит 294 тонн дизпалива та 16,6 тонни бензину АІ-92 для потреб аграріїв.

У Башкортостані, де протягом серпня дрони неодноразово атакували один із найбільших у країні нафтохімічних комплексів в Уфі, запровадили тимчасову заборону на продаж бензину в каністри та інші ємності. Місцеві жителі скаржаться, що через це не можуть заправити газонокосарки. У Міністерстві промисловості та енергетики регіону підтвердили наявність обмежень і закликали населення поставитися до ситуації "з розумінням".

У "червоній зоні" за паливом перебувають три райони республіки - Балтачевський, Іглінський та Ілішевський, а в Стерлітамаку не працюють 7 із 26 АЗС.

Також дефіцит пального визнали в обласній думі Саратовської області. За словами місцевих депутатів, на деяких заправках облаштували окремі колонки для екстрених служб, однак ними почали користуватися власники приватних автомобілів - "наближені до влади".

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив про напружену ситуацію з пальним у регіоні й попередив, що протягом найближчих тижнів суттєвого покращення чекати не варто. Він закликав жителів обмежити поїздки та не заповнювати бак повністю.

З аналогічним закликом виступила також адміністрація Сочі, яка рекомендувала містянам і гостям курорту перейти з особистого транспорту на громадський та більше ходити пішки. За даними місцевої влади, бензин у наявності лише на двох третинах міських заправок.

Від початку серпня повідомлення про обмеження на відпуск пального на АЗС фіксувалися у Краснодарському та Приморському краях, а також у Калузькій, Ростовській, Тамбовській, Тульській, Саратовській, Пензенській, Воронезькій, Рязанській, Ульяновській та Смоленській областях РФ.

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