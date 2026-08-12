В России дефицит бензина охватил как минимум 16 регионов, — СМИ

Вследствие новых ударов Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам ситуация с топливом в РФ вновь обострилась. Ограничения на продажу бензина на АЗС действуют уже как минимум в 16 регионах России.

Об этом пишет издание The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ситуация в регионах РФ

По данным издания, за последние сутки ограничения ввели ещё в трех субъектах РФ.

В Ачинском округе Красноярского края, где проживает более 110 тысяч человек, не работают 13 из 47 заправок. Бензин нескольких марок можно приобрести только на 16 АЗС. Власти уже официально признали дефицит 294 тонн дизельного топлива и 16,6 тонны бензина АИ-92 для нужд аграриев.

В Башкортостане, где в течение августа дроны неоднократно атаковали один из крупнейших в стране нефтехимических комплексов в Уфе, ввели временный запрет на продажу бензина в канистры и другие емкости. Местные жители жалуются, что из-за этого не могут заправить газонокосилки. В Министерстве промышленности и энергетики региона подтвердили наличие ограничений и призвали население отнестись к ситуации "с пониманием".

В "красной зоне" по топливу находятся три района республики — Балтачевский, Иглинский и Илишевский, а в Стерлитамаке не работают 7 из 26 АЗС.

Также дефицит топлива признали в областной думе Саратовской области. По словам местных депутатов, на некоторых заправках оборудовали отдельные колонки для экстренных служб, однако ими начали пользоваться владельцы частных автомобилей — "близкие к власти".

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил о напряженной ситуации с топливом в регионе и предупредил, что в течение ближайших недель существенного улучшения ждать не стоит. Он призвал жителей ограничить поездки и не заполнять бак полностью.

С аналогичным призывом выступила также администрация Сочи, которая рекомендовала горожанам и гостям курорта пересесть с личного транспорта на общественный и больше ходить пешком. По данным местных властей, бензин имеется в наличии лишь на двух третях городских заправок.

С начала августа сообщения об ограничениях на отпуск топлива на АЗС фиксировались в Краснодарском и Приморском краях, а также в Калужской, Ростовской, Тамбовской, Тульской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Рязанской, Ульяновской и Смоленской областях РФ.

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