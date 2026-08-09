Поражены вражеские С-400, "Панцирь" и российский склад в Крыму, - Генштаб

В ночь на 9 августа 2026 года в рамках мер по снижению военного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удары по российским ЗРК

В частности, поражена позиция ЗРК С-400 "Триумф" в районе Геленджика Краснодарского края РФ.

Также были поражены зенитные ракетные комплексы "Панцирь" в Ейске Краснодарского края и "Тор" в Пудово Ростовской области РФ.

Кроме того, были поражены радиолокационные станции "Каста" в Лантоново и "Подлет" в Головатовке Ростовской области РФ.

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Удары по Крыму

Кроме того, наши воины нанесли удар по складу материально-технического обеспечения вражеского подразделения в Перекопе, на временно оккупированной территории АР Крым.

Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.

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