Поражены вражеские С-400, "Панцирь" и российский склад в Крыму, - Генштаб
В ночь на 9 августа 2026 года в рамках мер по снижению военного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по российским ЗРК
В частности, поражена позиция ЗРК С-400 "Триумф" в районе Геленджика Краснодарского края РФ.
Также были поражены зенитные ракетные комплексы "Панцирь" в Ейске Краснодарского края и "Тор" в Пудово Ростовской области РФ.
Кроме того, были поражены радиолокационные станции "Каста" в Лантоново и "Подлет" в Головатовке Ростовской области РФ.
Удары по Крыму
Кроме того, наши воины нанесли удар по складу материально-технического обеспечения вражеского подразделения в Перекопе, на временно оккупированной территории АР Крым.
Масштаб нанесенного ущерба уточняется.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечают в Генштабе.
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