С начала августа СБС поразили более 11 тысяч целей РФ, потери РФ в живой силе превысили 2 тысячи человек, - Мадяр

За первые шесть суток августа и утром 7 августа Силы беспилотных систем уничтожили и поразили более 11 тысяч вражеских объектов, а потери российских войск в живой силе превысили 2 тысячи человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди.

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Отмечается, что среднесуточный показатель обнаружения и поражения живой силы противника в августе составляет 313 военнослужащих в сутки, что на 16,3% меньше, чем в июле, когда этот показатель достигал 374 человек ежедневно.

Причины снижения показателей

Мадяр объяснил такуюдинамику прежде всего значительными потерями российских штурмовых подразделений в конце июля во время попыток масштабных прорывов на нескольких участках фронта.

Кроме того, на ситуацию повлияло ухудшение логистических возможностей российских войск на юге временно оккупированных территорий, где передвижение по дорогам стало значительно менее безопасным.

Командующий СБС также рассказал, что во время попытки прорыва в третьей декаде июля в зоне ответственности 1-го корпуса Национальной гвардии Украины противник понес значительные потери, лишившись большей части подготовленных штурмовых сил.

"Шесть суток августа - не показатель, ведь у противника есть ресурсы. К середине месяца потери будут компенсированы. И они будут падать носом в землю. Легко не будет", - подчеркнул Мадяр.

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