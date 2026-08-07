З початку серпня СБС уразили понад 11 тисяч цілей РФ, втрати РФ у живій силі перевищили 2 тисячі осіб, - Мадяр

За перші шість діб серпня та ранок 7 серпня Сили безпілотних систем знищили й уразили понад 11 тисяч ворожих об'єктів, а втрати російських військ у живій силі перевищили 2 тисячі осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Робер (Мадяр) Бровді.

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Зазначається, що середньодобовий показник виявлення та ураження живої сили противника у серпні становить 313 військових на добу, що на 16,3% менше, ніж у липні, коли цей показник сягав 374 осіб щодня.

Причини зниження показників

Мадяр пояснив таку динаміку насамперед значними втратами російські штурмових підрозділів наприкінці липня під час спроб масштабних проривів на кількох ділянках фронту.

Крім того, на ситуацію вплинуло погіршення логістичних можливостей російських військ на півдні тимчасово окупованих територій, де пересування дорогами стало значно менш безпечним.

Командувач СБС також розповів, що під час спроби прориву в третій декаді липня у смузі відповідальності 1-го корпусу Національної гвардії України противник зазнав значних втрат, втративши велику частину підготовлених штурмових сил.

"Шість діб серпня - не показник, адже ресурс у противника наявний. До середини місяця компенсуються. І лягатимуть писком до грунту стало. Легко не буде", - наголосив Мадяр.

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