ВСУ поразили Ильский и Сызранский НПЗ и пост "Сиваш", - Генштаб

В ночь на 8 августа Силы обороны Украины нанесли удар по двум российским НПЗ и посту технического наблюдения на буровой установке "Сиваш" в Черном море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Пострадал Ильский НПЗ

В частности, зафиксировано попадание в ООО "Ильский НПЗ" в Краснодарском крае РФ. После удара на территории предприятия возник пожар.

Ильский НПЗ имеет шесть технологических установок с общей мощностью переработки около 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие принимает, хранит и перерабатывает углеводородное сырье, а также производит и отгружает нефтепродукты.

По данным Сил обороны, продукция завода, в частности, используется для обеспечения потребностей российских войск.

Удар по Сызранскому НПЗ

Также зафиксирован удар по АО "Сызранский НПЗ" в городе Сызрань Самарской области.

После попадания на территории предприятия вспыхнул пожар.

Сызранский НПЗ входит в нефтяной комплекс "Роснефти". Его проектная мощность составляет около 8,5 млн тонн нефти в год. Завод производит более 20 видов нефтепродуктов, в частности моторные топлива и дорожный битум.

Предприятие является одним из ключевых объектов нефтеперерабатывающей отрасли Самарской области и, по данным украинской стороны, обеспечивает топливом, в частности, потребности российских войск.

Поражен пост наблюдения в Черном море

Кроме того, Силы обороны сообщили о поражении поста технического наблюдения российских войск на самоподъемной буровой установке "Сиваш" в акватории Черного моря.

По данным украинской стороны, противник использовал установку для размещения технических средств наблюдения и обеспечения их работы в акватории Черного моря.

Степень повреждений и окончательные результаты поражения всех объектов в настоящее время уточняются.

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