ВСУ поразили Ильский и Сызранский НПЗ и пост "Сиваш", - Генштаб
В ночь на 8 августа Силы обороны Украины нанесли удар по двум российским НПЗ и посту технического наблюдения на буровой установке "Сиваш" в Черном море.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Пострадал Ильский НПЗ
В частности, зафиксировано попадание в ООО "Ильский НПЗ" в Краснодарском крае РФ. После удара на территории предприятия возник пожар.
Ильский НПЗ имеет шесть технологических установок с общей мощностью переработки около 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие принимает, хранит и перерабатывает углеводородное сырье, а также производит и отгружает нефтепродукты.
По данным Сил обороны, продукция завода, в частности, используется для обеспечения потребностей российских войск.
Удар по Сызранскому НПЗ
Также зафиксирован удар по АО "Сызранский НПЗ" в городе Сызрань Самарской области.
После попадания на территории предприятия вспыхнул пожар.
Сызранский НПЗ входит в нефтяной комплекс "Роснефти". Его проектная мощность составляет около 8,5 млн тонн нефти в год. Завод производит более 20 видов нефтепродуктов, в частности моторные топлива и дорожный битум.
Предприятие является одним из ключевых объектов нефтеперерабатывающей отрасли Самарской области и, по данным украинской стороны, обеспечивает топливом, в частности, потребности российских войск.
Поражен пост наблюдения в Черном море
Кроме того, Силы обороны сообщили о поражении поста технического наблюдения российских войск на самоподъемной буровой установке "Сиваш" в акватории Черного моря.
По данным украинской стороны, противник использовал установку для размещения технических средств наблюдения и обеспечения их работы в акватории Черного моря.
Степень повреждений и окончательные результаты поражения всех объектов в настоящее время уточняются.
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Игорь 65. rus
"Вы не забывайте, что те республики СССР, которые тянула на себе, тогда, РСФСР, сейчас тянут на себе США, МВФ, ЕС и все их структуры... Ни одна из них не стала самодостаточной. Как раньше сосали, так и сейчас сосут. Но тогда они молоко из титьки России сосали, а сейчас х*й сосут у кого ни попадя".
Питання: А чого ж кацапня, ще в 2014 році, птрапивши на Донбас, із якогось "Мухосранська", здивовано питала: "И чево вы бунтовали? Вы же живёте в сто раз лучше, чем мы...". А під Києвом, у 2022-му, в звільнених селах, в покинутих кацапами будинках, на стінах, знаходили написи: "А кто вам пазвалял так харашо жить?!"
Тоді питання кацапам: "А кто же вам мешал, после 1992-го, "забогатеть"? Вас же республики "сосать" перестали..."