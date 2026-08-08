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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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ВСУ поразили Ильский и Сызранский НПЗ и пост "Сиваш", - Генштаб

Дроны поразили два НПЗ

В ночь на 8 августа Силы обороны Украины нанесли удар по двум российским НПЗ и посту технического наблюдения на буровой установке "Сиваш" в Черном море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Пострадал Ильский НПЗ

В частности, зафиксировано попадание в ООО "Ильский НПЗ" в Краснодарском крае РФ. После удара на территории предприятия возник пожар.

Ильский НПЗ имеет шесть технологических установок с общей мощностью переработки около 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие принимает, хранит и перерабатывает углеводородное сырье, а также производит и отгружает нефтепродукты.

По данным Сил обороны, продукция завода, в частности, используется для обеспечения потребностей российских войск.

Удар по Сызранскому НПЗ

Также зафиксирован удар по АО "Сызранский НПЗ" в городе Сызрань Самарской области.

После попадания на территории предприятия вспыхнул пожар.

Сызранский НПЗ входит в нефтяной комплекс "Роснефти". Его проектная мощность составляет около 8,5 млн тонн нефти в год. Завод производит более 20 видов нефтепродуктов, в частности моторные топлива и дорожный битум.

Предприятие является одним из ключевых объектов нефтеперерабатывающей отрасли Самарской области и, по данным украинской стороны, обеспечивает топливом, в частности, потребности российских войск.

Поражен пост наблюдения в Черном море

Кроме того, Силы обороны сообщили о поражении поста технического наблюдения российских войск на самоподъемной буровой установке "Сиваш" в акватории Черного моря.

По данным украинской стороны, противник использовал установку для размещения технических средств наблюдения и обеспечения их работы в акватории Черного моря.

Степень повреждений и окончательные результаты поражения всех объектов в настоящее время уточняются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После ударов ВСУ по НПЗ Россия хочет снизить качество авиатоплива: могут возникнуть проблемы с полетами в северные регионы, - российские СМИ

Автор: 

Генштаб ВС (8572) НПЗ (642)
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Топ комментарии
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Китайські машини почали масово ламатися через бензин Євро-2. Звернення в автосервіси від власників Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda та Jetour виросли в шість разів, з одного-двох до семи-десяти випадків на тиждень. Мотори цих автомобілів розраховані на паливо рівня Євро-5 зі стабільним складом та мінімумом домішок, а в Росії до 1 липня 2027 року дозволили випуск Євро-2. Спочатку виходять з ладу форсунки, потім паливний насос високого тиску, потім свічки: двигун видає помилки, пропадає тяга, погіршується запуск та зростає витрата. Ремонт коштує приблизно ₽10-15 тис, якщо вдається обійтися без заміни дорогих вузлів. Проблема ускладнюється тим, що власники не розуміють причини і продовжують заливати те саме паливо.
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08.08.2026 11:36 Ответить
+4
Інформація для роздумів:
Игорь 65. rus
"Вы не забывайте, что те республики СССР, которые тянула на себе, тогда, РСФСР, сейчас тянут на себе США, МВФ, ЕС и все их структуры... Ни одна из них не стала самодостаточной. Как раньше сосали, так и сейчас сосут. Но тогда они молоко из титьки России сосали, а сейчас х*й сосут у кого ни попадя".

Питання: А чого ж кацапня, ще в 2014 році, птрапивши на Донбас, із якогось "Мухосранська", здивовано питала: "И чево вы бунтовали? Вы же живёте в сто раз лучше, чем мы...". А під Києвом, у 2022-му, в звільнених селах, в покинутих кацапами будинках, на стінах, знаходили написи: "А кто вам пазвалял так харашо жить?!"

Тоді питання кацапам: "А кто же вам мешал, после 1992-го, "забогатеть"? Вас же республики "сосать" перестали..."
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08.08.2026 12:35 Ответить
+3
Не забагатіли, бо тоді ж кацапи "годували республіки ссср". Потім довелося годувати різних африканських союзників. Потім годувати різних корейців, іранців, днр, лнр ... Все, бідолахи, когось "годують". А на себе все часу не вистачає. Так і живуть вічно в г.. ні.
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08.08.2026 13:04 Ответить

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