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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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ЗСУ уразили Ільський та Сизранський НПЗ і пост "Сиваш", - Генштаб

Дрони уразили два НПЗ

У ніч на 8 серпня Сили оборони України атакували два російські НПЗ та пост технічного спостереження на буровій установці "Сиваш" у Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Уражено Ільський НПЗ

Зокрема, зафіксовано влучання в ТОВ "Ільський НПЗ" у Краснодарському краї РФ. Після удару на території підприємства виникла пожежа.

Ільський НПЗ має шість технологічних установок із загальною потужністю переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство приймає, зберігає та переробляє вуглеводневу сировину, а також виробляє і відвантажує нафтопродукти.

За даними Сил оборони, продукція заводу, зокрема, використовується для забезпечення потреб російських військ.

Удар по Сизранському НПЗ

Також зафіксовано удар по  АТ "Сизранський НПЗ" у місті Сизрань Самарської області.

Після влучання на території підприємства спалахнула пожежа.

Сизранський НПЗ входить до нафтового комплексу "Роснефти". Його проєктна потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема моторні палива та дорожній бітум.

Підприємство є одним із ключових об'єктів нафтопереробної галузі Самарської області та, за даними української сторони, забезпечує паливом, зокрема, потреби російських військ.

Уражено пост спостереження у Чорному морі

Крім того, Сили оборони повідомили про ураження поста технічного спостереження російських військ на самопідіймальній буровій установці "Сиваш" в акваторії Чорного моря.

За даними української сторони, противник використовував установку для розміщення технічних засобів спостереження та забезпечення їхньої роботи в акваторії Чорного моря.

Ступінь пошкоджень та остаточні результати ураження всіх об'єктів наразі уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після ударів ЗСУ по НПЗ Росія хоче знизити якість авіапального: можуть виникнути проблеми з польотами у північні регіони, - росЗМІ

Автор: 

Генштаб ЗС (8849) НПЗ (773)
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Топ коментарі
+5
Китайські машини почали масово ламатися через бензин Євро-2. Звернення в автосервіси від власників Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda та Jetour виросли в шість разів, з одного-двох до семи-десяти випадків на тиждень. Мотори цих автомобілів розраховані на паливо рівня Євро-5 зі стабільним складом та мінімумом домішок, а в Росії до 1 липня 2027 року дозволили випуск Євро-2. Спочатку виходять з ладу форсунки, потім паливний насос високого тиску, потім свічки: двигун видає помилки, пропадає тяга, погіршується запуск та зростає витрата. Ремонт коштує приблизно ₽10-15 тис, якщо вдається обійтися без заміни дорогих вузлів. Проблема ускладнюється тим, що власники не розуміють причини і продовжують заливати те саме паливо.
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08.08.2026 11:36 Відповісти
+4
Інформація для роздумів:
Игорь 65. rus
"Вы не забывайте, что те республики СССР, которые тянула на себе, тогда, РСФСР, сейчас тянут на себе США, МВФ, ЕС и все их структуры... Ни одна из них не стала самодостаточной. Как раньше сосали, так и сейчас сосут. Но тогда они молоко из титьки России сосали, а сейчас х*й сосут у кого ни попадя".

Питання: А чого ж кацапня, ще в 2014 році, птрапивши на Донбас, із якогось "Мухосранська", здивовано питала: "И чево вы бунтовали? Вы же живёте в сто раз лучше, чем мы...". А під Києвом, у 2022-му, в звільнених селах, в покинутих кацапами будинках, на стінах, знаходили написи: "А кто вам пазвалял так харашо жить?!"

Тоді питання кацапам: "А кто же вам мешал, после 1992-го, "забогатеть"? Вас же республики "сосать" перестали..."
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08.08.2026 12:35 Відповісти
+3
Не забагатіли, бо тоді ж кацапи "годували республіки ссср". Потім довелося годувати різних африканських союзників. Потім годувати різних корейців, іранців, днр, лнр ... Все, бідолахи, когось "годують". А на себе все часу не вистачає. Так і живуть вічно в г.. ні.
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08.08.2026 13:04 Відповісти

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