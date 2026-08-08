ЗСУ уразили Ільський та Сизранський НПЗ і пост "Сиваш", - Генштаб

У ніч на 8 серпня Сили оборони України атакували два російські НПЗ та пост технічного спостереження на буровій установці "Сиваш" у Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Уражено Ільський НПЗ

Зокрема, зафіксовано влучання в ТОВ "Ільський НПЗ" у Краснодарському краї РФ. Після удару на території підприємства виникла пожежа.

Ільський НПЗ має шість технологічних установок із загальною потужністю переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство приймає, зберігає та переробляє вуглеводневу сировину, а також виробляє і відвантажує нафтопродукти.

За даними Сил оборони, продукція заводу, зокрема, використовується для забезпечення потреб російських військ.

Удар по Сизранському НПЗ

Також зафіксовано удар по АТ "Сизранський НПЗ" у місті Сизрань Самарської області.

Після влучання на території підприємства спалахнула пожежа.

Сизранський НПЗ входить до нафтового комплексу "Роснефти". Його проєктна потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема моторні палива та дорожній бітум.

Підприємство є одним із ключових об'єктів нафтопереробної галузі Самарської області та, за даними української сторони, забезпечує паливом, зокрема, потреби російських військ.

Уражено пост спостереження у Чорному морі

Крім того, Сили оборони повідомили про ураження поста технічного спостереження російських військ на самопідіймальній буровій установці "Сиваш" в акваторії Чорного моря.

За даними української сторони, противник використовував установку для розміщення технічних засобів спостереження та забезпечення їхньої роботи в акваторії Чорного моря.

Ступінь пошкоджень та остаточні результати ураження всіх об'єктів наразі уточнюються.

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