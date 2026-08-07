Після ударів ЗСУ по НПЗ Росія хоче знизити якість авіапального: можуть виникнути проблеми з польотами у північні регіони, - росЗМІ

Російська влада планує знизити вимоги до якості авіаційного гасу, щоб компенсувати дефіцит пального, який виник після ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах. У самій Росії визнають, що таке рішення може створити проблеми для польотів у регіони з суворими кліматичними умовами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times.

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За даними видання, Міністерство транспорту РФ вже направило відповідні пропозиції до Росавіації, Асоціації експлуатантів повітряного транспорту та Державного науково-дослідного інституту цивільної авіації.

Документ передбачає дозвіл виробляти авіаційний гас із температурою замерзання мінус 50 градусів замість чинних мінус 60. У Мінтрансі РФ розраховують, що це дозволить збільшити виробництво пального на 170–250 тисяч тонн щомісяця.

Втім, таке пальне не можна використовувати в регіонах із надзвичайно низькими температурами, зокрема в Якутії та Чукотському автономному окрузі. Воно також не підходить для військової авіації. За словами джерела на авіаційному ринку, при температурах, близьких до мінус 50 градусів, у пальному можуть утворюватися кристали, що ускладнює його подачу до двигунів.

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Крім того, російська влада пропонує замінити імпортні протизношувальні присадки на вітчизняні аналоги та дозволити виробництво авіагасу з важкої нафти. Загалом у Мінтрансі РФ оцінюють потенційне додаткове виробництво у 1,8 млн тонн на рік.

Також уряд РФ розглядає можливість збільшення випуску авіапального на малих і середніх НПЗ та перенаправлення на внутрішній ринок продукції заводу "Новатек-Усть-Луга", який зараз переважно працює на експорт.

Водночас російські експерти визнають, що ці заходи не дозволять швидко ліквідувати дефіцит. За їхніми оцінками, реалізація запропонованих рішень потребуватиме значного часу, а оперативно наростити виробництво авіапального не вдасться.

Ініціативи обговорюються на тлі паливної кризи в Росії після серії успішних ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. Раніше уряд РФ уже був змушений тимчасово дозволити виробництво автомобільного бензину нижчих екологічних стандартів, щоб компенсувати дефіцит пального.

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