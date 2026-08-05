Після атаки українських дронів Саратовський НПЗ зупинив переробку нафти, - росЗМІ

Саратовський нафтопереробний завод "Роснєфті" з 2 серпня припинив переробку нафти після атаки українських безпілотників, яка пошкодила виробничі об'єкти підприємства та спричинила пожежі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Moscow Times із посиланням на два джерела в російській нафтовій галузі.

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Зупинилася єдина установка первинної переробки

За даними співрозмовників видання, внаслідок удару було виведено з ладу установку первинної переробки нафти АВТ-6 потужністю 20 тисяч тонн на добу. Це єдина така установка на Саратовському НПЗ.

Джерела оцінюють, що на її відновлення може знадобитися від двох до трьох тижнів.

Компанія "Роснєфть" ситуацію не коментувала.

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Продажі пального різко скоротилися

За інформацією агентства, вже 3 серпня різко скоротився продаж моторного пального Саратовського НПЗ на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі, а 4 та 5 серпня реалізація продукції підприємства взагалі не здійснювалася.

За даними росЗМІ, Саратовський НПЗ вже атакували українські безпілотники 8 липня. Тоді підприємство також призупиняло роботу, але відновило переробку приблизно через тиждень.

За оцінками джерел агентства, у 2024 році завод переробив 5,8 млн тонн нафти, виробив 1,2 млн тонн бензину, 1,9 млн тонн дизельного пального та 1 млн тонн мазуту.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ писав, що 2 серпня губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляв про атаку безпілотників на регіон та пошкодження цивільної інфраструктури, однак не уточнював, що удару зазнав нафтопереробний завод.

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