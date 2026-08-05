После атаки украинских дронов Саратовский НПЗ остановил переработку нефти, - российские СМИ

Саратовский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" с 2 августа приостановил переработку нефти после атаки украинских беспилотников, в результате которой были повреждены производственные объекты предприятия и возникли пожары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на два источника в российской нефтяной отрасли.

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Остановилась единственная установка первичной переработки

По данным собеседников издания, в результате удара была выведена из строя установка первичной переработки нефти АВТ-6 мощностью 20 тысяч тонн в сутки. Это единственная такая установка на Саратовском НПЗ.

Источники оценивают, что на ее восстановление может потребоваться от двух до трех недель.

Компания "Роснефть" ситуацию не комментировала.

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Продажи топлива резко сократились

По информации агентства, уже 3 августа резко сократились продажи моторного топлива Саратовского НПЗ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а 4 и 5 августа реализация продукции предприятия вообще не осуществлялась.

По данным российских СМИ, Саратовский НПЗ уже подвергся атаке украинских беспилотников 8 июля. Тогда предприятие также приостановило работу, но возобновило переработку примерно через неделю.

По оценкам источников агентства, в 2024 году завод переработал 5,8 млн тонн нефти, произвел 1,2 млн тонн бензина, 1,9 млн тонн дизельного топлива и 1 млн тонн мазута.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что 2 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал об атаке беспилотников на регион и повреждении гражданской инфраструктуры, однако не уточнял, что удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу.

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