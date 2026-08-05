После атаки украинских дронов Саратовский НПЗ остановил переработку нефти, - российские СМИ
Саратовский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" с 2 августа приостановил переработку нефти после атаки украинских беспилотников, в результате которой были повреждены производственные объекты предприятия и возникли пожары.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на два источника в российской нефтяной отрасли.
Остановилась единственная установка первичной переработки
По данным собеседников издания, в результате удара была выведена из строя установка первичной переработки нефти АВТ-6 мощностью 20 тысяч тонн в сутки. Это единственная такая установка на Саратовском НПЗ.
Источники оценивают, что на ее восстановление может потребоваться от двух до трех недель.
Компания "Роснефть" ситуацию не комментировала.
Продажи топлива резко сократились
По информации агентства, уже 3 августа резко сократились продажи моторного топлива Саратовского НПЗ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а 4 и 5 августа реализация продукции предприятия вообще не осуществлялась.
По данным российских СМИ, Саратовский НПЗ уже подвергся атаке украинских беспилотников 8 июля. Тогда предприятие также приостановило работу, но возобновило переработку примерно через неделю.
По оценкам источников агентства, в 2024 году завод переработал 5,8 млн тонн нефти, произвел 1,2 млн тонн бензина, 1,9 млн тонн дизельного топлива и 1 млн тонн мазута.
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ писал, что 2 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал об атаке беспилотников на регион и повреждении гражданской инфраструктуры, однако не уточнял, что удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу.
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