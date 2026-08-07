После ударов ВСУ по НПЗ Россия хочет снизить качество авиатоплива: могут возникнуть проблемы с полетами в северные регионы, - российские СМИ
Российские власти планируют снизить требования к качеству авиационного керосина, чтобы компенсировать дефицит топлива, возникший после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. В самой России признают, что такое решение может создать проблемы для полетов в регионы с суровыми климатическими условиями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times.
По данным издания, Министерство транспорта РФ уже направило соответствующие предложения в Росавиацию, Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации.
Документ предусматривает разрешение на производство авиационного керосина с температурой замерзания минус 50 градусов вместо действующих минус 60. В Минтрансе РФ рассчитывают, что это позволит увеличить производство топлива на 170–250 тысяч тонн ежемесячно.
Впрочем, такое топливо нельзя использовать в регионах с чрезвычайно низкими температурами, в частности в Якутии и Чукотском автономном округе. Оно также не подходит для военной авиации. По словам источника на авиационном рынке, при температурах, близких к минус 50 градусам, в топливе могут образовываться кристаллы, что затрудняет его подачу в двигатели.
Кроме того, российские власти предлагают заменить импортные противоизносные присадки на отечественные аналоги и разрешить производство авиационного топлива из тяжелой нефти. В целом в Минтрансе РФ оценивают потенциальный дополнительный объем производства в 1,8 млн тонн в год.
Также правительство РФ рассматривает возможность увеличения выпуска авиатоплива на малых и средних НПЗ и перенаправления на внутренний рынок продукции завода "Новатэк-Усть-Луга", который сейчас преимущественно работает на экспорт.
В то же время российские эксперты признают, что эти меры не позволят быстро ликвидировать дефицит. По их оценкам, реализация предложенных решений потребует значительного времени, а оперативно нарастить производство авиатоплива не удастся.
Инициативы обсуждаются на фоне топливного кризиса в России после серии успешных ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ранее правительство РФ уже было вынуждено временно разрешить производство автомобильного бензина с более низкими экологическими стандартами, чтобы компенсировать дефицит топлива.
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