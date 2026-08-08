У Сизрані атакували НПЗ: масштабна пожежа триває. ФОТОрепортаж

У ніч проти 8 серпня в російській Сизрані Самарської області пролунала серія вибухів. Після цього місцеві жителі повідомили про масштабну пожежу на території Сизранського нафтопереробного заводу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Exilenova+ та російські моніторингові ресурси.

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За повідомленнями місцевих жителів, пожежа на підприємстві почалася близько 2:00 ночі. Станом на ранок 8 серпня вогонь, за їхніми словами, продовжував палати.

Очевидці стверджують, що вибухи та загоряння сталися в районі установки атмосферно-вакуумної трубчатки (АВТ) та резервуарів для зберігання нафти. Офіційної інформації про характер пошкоджень наразі немає.

Також поки не повідомлялося про можливих постраждалих унаслідок атаки.









Що відомо про Сизранський НПЗ

Сизранський нафтопереробний завод входить до структури російської державної нафтової компанії "Роснефть". Підприємство розташоване в Самарській області та має проєктну потужність близько 8,9 млн тонн нафти на рік.

НПЗ переробляє нафту, зокрема із родовищ Західного Сибіру та Самарської області. На підприємстві виробляють бензин, дизельне паливо, авіаційний керосин та інші нафтопродукти.

Таким чином, Сизранський НПЗ є важливим об'єктом нафтопереробної інфраструктури Самарської області та забезпечує значні обсяги переробки російської нафти.

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