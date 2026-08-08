В Сызрани атаковали НПЗ: продолжается масштабный пожар. ФОТОрепортаж

В ночь на 8 августа в российской Сызрани Самарской области прогремела серия взрывов. После этого местные жители сообщили о масштабном пожаре на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Exilenova+ и российские мониторинговые ресурсы.

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По сообщениям местных жителей, пожар на предприятии начался около 2:00 ночи. По состоянию на утро 8 августа огонь, по их словам, продолжал бушевать.

Очевидцы утверждают, что взрывы и возгорания произошли в районе установки атмосферно-вакуумной трубчатки (АВТ) и резервуаров для хранения нефти. Официальной информации о характере повреждений пока нет.

Также пока не сообщалось о возможных пострадавших в результате атаки.









Что известно о Сызранском НПЗ

Сызранский нефтеперерабатывающий завод входит в структуру российской государственной нефтяной компании "Роснефть". Предприятие расположено в Самарской области и имеет проектную мощность около 8,9 млн тонн нефти в год.

НПЗ перерабатывает нефть, в частности, с месторождений Западной Сибири и Самарской области. На предприятии производят бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и другие нефтепродукты.

Таким образом, Сызранский НПЗ является важным объектом нефтеперерабатывающей инфраструктуры Самарской области и обеспечивает значительные объемы переработки российской нефти.

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