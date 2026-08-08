В Сызрани атаковали НПЗ: продолжается масштабный пожар. ФОТОрепортаж
В ночь на 8 августа в российской Сызрани Самарской области прогремела серия взрывов. После этого местные жители сообщили о масштабном пожаре на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Exilenova+ и российские мониторинговые ресурсы.
По сообщениям местных жителей, пожар на предприятии начался около 2:00 ночи. По состоянию на утро 8 августа огонь, по их словам, продолжал бушевать.
Очевидцы утверждают, что взрывы и возгорания произошли в районе установки атмосферно-вакуумной трубчатки (АВТ) и резервуаров для хранения нефти. Официальной информации о характере повреждений пока нет.
Также пока не сообщалось о возможных пострадавших в результате атаки.
Что известно о Сызранском НПЗ
Сызранский нефтеперерабатывающий завод входит в структуру российской государственной нефтяной компании "Роснефть". Предприятие расположено в Самарской области и имеет проектную мощность около 8,9 млн тонн нефти в год.
НПЗ перерабатывает нефть, в частности, с месторождений Западной Сибири и Самарской области. На предприятии производят бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и другие нефтепродукты.
Таким образом, Сызранский НПЗ является важным объектом нефтеперерабатывающей инфраструктуры Самарской области и обеспечивает значительные объемы переработки российской нефти.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль