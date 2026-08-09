Уражено ворожу С-400, "Панцир" та російський склад у Криму, - Генштаб
У ніч на 9 серпня 2026 року в рамках зниження воєнного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України били по низці важливих об'єктів противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удари по російських ЗРК
Зокрема, уражено позицію ЗРК С-400 "Тріумф" у районі Геленджика Краснодарського краю РФ.
Також уражено зенітні ракетні комплекси "Панцир" в Єйську Краснодарського краю та "Тор" у Пудовому Ростовської області РФ.
Крім того, уражено радіолокаційні станції "Каста" в Лантоновому та "Подльот" у Головатовці Ростовської області РФ.
Удари по Криму
Окрім цього, наші воїни вдарили по складу матеріально-технічного забезпечення ворожого підрозділу в Перекопі, на тимчасово окупованій території АР Крим.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.
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