Уражено ворожу С-400, "Панцир" та російський склад у Криму, - Генштаб

У ніч на 9 серпня 2026 року в рамках зниження воєнного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України били по низці важливих об'єктів противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удари по російських ЗРК

Зокрема, уражено позицію ЗРК С-400 "Тріумф" у районі Геленджика Краснодарського краю РФ.

Також уражено зенітні ракетні комплекси "Панцир" в Єйську Краснодарського краю та "Тор" у Пудовому Ростовської області РФ.

Крім того, уражено радіолокаційні станції "Каста" в Лантоновому та "Подльот" у Головатовці Ростовської області РФ.

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Удари по Криму

Окрім цього, наші воїни вдарили по складу матеріально-технічного забезпечення ворожого підрозділу в Перекопі, на тимчасово окупованій території АР Крим.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.

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