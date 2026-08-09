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Новини Знищення російської техніки Атака дронів на регіони РФ
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Уражено ворожу С-400, "Панцир" та російський склад у Криму, - Генштаб

знищення техніки рф

У ніч на 9 серпня 2026 року в рамках зниження воєнного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України били по низці важливих об'єктів противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удари по російських ЗРК

Зокрема, уражено позицію ЗРК С-400 "Тріумф" у районі Геленджика Краснодарського краю РФ.

Також уражено зенітні ракетні комплекси "Панцир" в Єйську Краснодарського краю та "Тор" у Пудовому Ростовської області РФ.

Крім того, уражено радіолокаційні станції "Каста" в Лантоновому та "Подльот" у Головатовці Ростовської області РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ уразили Ільський та Сизранський НПЗ і пост "Сиваш", - Генштаб

Удари по Криму

Окрім цього, наші воїни вдарили по складу матеріально-технічного забезпечення ворожого підрозділу в Перекопі, на тимчасово окупованій території АР Крим.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.

Читайте: З початку серпня СБС уразили понад 11 тисяч цілей РФ, втрати РФ у живій силі перевищили 2 тисячі осіб, - Мадяр

Автор: 

Генштаб ЗС (8853) Крим (11978) Удари по РФ (1196) Краснодарський край РФ (113)
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Топ коментарі
+5
Доречі,це вже друга пускова за 24 години)
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09.08.2026 12:10 Відповісти
+5
Командувача Мадяра із Днем народження!
Міцного козацького здоровʼя, Божого захисту, довгих років щасливого життя на радість нам та на біду підарам!
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09.08.2026 12:24 Відповісти
+4
А Маск казав,що без старлінка не буде ескалації)А зменшенням ескалації займається Мадяр)Слава ЗСУ.
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09.08.2026 12:09 Відповісти

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