Новий логістичний хаб Wildberries уражено у Воронежі, в окупованому Криму під ударом понад 40 об’єктів, - Мадяр

Сили безпілотних систем уразили логістичний хаб Wildberries у російському Воронежі, а також об'єкти енергетики в окупованому Криму.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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Воронеж

"Остання посилка, вийшов з чату. Іронія долі інтенданта СВО: кінетичний пісочок підвищеної горючості у якості останньої посилки доправлено Волелюбним Українським Птахом до новенького логістичного хабу дикої ягідки Вайлдберіс у Воронежі. Згорів на роботі", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Мадяра, продовжують гасити пожежі на НПЗ в Орську.

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Ураження на окупованих територіях

Сили безпілотних систем атакували військові та енергетичні об'єкти в окупованому Криму. Успішно уражено 43 локації.

"Впольовано всього одненьку лохань-суховантаж тіньового флоту у Чорному морі, знищено ЗРК "Бук М3", били склади МТЗ, склад БП, енерговузли у Бердянську, Маріуполі та інш нп та цілі", - додав командувач.

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Що передувало?

У ніч на 11 серпня у Воронезькій області Росії сталася масштабна пожежа на території логістичного комплексу Wildberries. Перед займанням місцеві жителі повідомляли про вибухи.

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