Зеленський провів нараду з військовими: скорегували та затвердили нові операції для ударів по РФ

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із військовим командуванням та в.о. міністра оборони Хмарою.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Зеленського, сьогодні вирішували важливі військові питання.

"Обговорили кадрові пропозиції. Головнокомандувач Збройних Сил Михайло Драпатий у взаємодії з Ігорем Скибюком та Євгенієм Хмарою запропонував бачення змін. Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення. Детально обговорили ситуацію на фронті – заходи на посилення ключових напрямків, і зокрема на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

Президент подякував усім підрозділам, які б'ють ворога в районах Словʼянська, Костянтинівки та Добропілля.







"Вдячний підрозділам ДШВ ЗСУ за активні дії у визначених районах – домовились, які кроки можуть дати більше оперативних можливостей нашим військам", - зазначив він.

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Удари по РФ

"Детально обговорили і виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також наші мідлстрайки. Частину операцій скорегували, затвердили і нові операції. Українська влучність – це те, що дозволяє нам не віддавати ініціативу у війні росіянам і розраховувати на можливість наближення дипломатичних рішень. Дякую кожному воїну СБС ЗСУ, нашим ракетним військам, Службі безпеки України, нашим розвідкам за забезпечення виконання українських далекобійних санкцій", - розповів президент.

Також на нараді обговорювали питання ППО та потреби у захисті прифронтових та прикордонних міст і громад, обласних центрів та Києва.

"Очікую від дипломатичної команди України саме тих результатів у забезпеченні наших військових спроможностей, які обʼєктивно потрібні. Тематика ППО для України повинна бути у топі уваги кожного лідера, кожної держави, які можуть допомогти. Слава Україні!" - підсумував він.

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